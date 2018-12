Fujitsun asiantuntijat opettavat ohjelmointia ja tietotekniikkaa helsinkiläisessä Haagan peruskoulussa

Helsinki 11.12.2018 – Fujitsun asiantuntijat ovat opettaneet Haagan peruskoulun kahdeksasluokkalaisille ohjelmointia ja tietotekniikkaa syksyn 2018 aikana. Opetusta on kerran viikossa joululomaan asti.

Tietotekniikan valinnaiskurssi koostuu yhteensä 17:stä 90 minuutin tuntikokonaisuudesta. Fujitsu koulutuksesta ja ohjauksesta suurimmalla osalla tunneista. Kaikilla tunneilla on mukana myös Haagan peruskoulun fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja Johannes Posti. Hän käynnisti kurssin elokuussa ja piti itse neljä ensimmäistä oppituntia, joiden jälkeen Fujitsu on jatkanut työtä. Joulukuussa päättyvällä kurssilla opiskelee 24 koululaista.

Oppilaat perehtyvät syksyn aikana muun muassa eri tyyppisiin laitteisiin, tietokoneen toimintaan datan näkökulmasta, koodaamisen perusperiaatteisiin ja koodaamisen harjoittelemiseen, perusohjelmointiin, ohjelmointikieliin, ohjelmointitekniikkaan ja tietoturvaan.

Työvälineinä oppilailla ovat Raspberry Pi -laitteet, jotka koostuvat yhdestä ohjelmoitavasta piirilevystä. Ne on nimenomaan suunniteltu opetustarkoituksiin sekä tutustuttamaan lapset ja nuoret ohjelmointiin ja tietokonetekniikkaan.

”Kouluikäisten tietotekniset taidot ovat nykyään enemmän älylaitteissa kuten puhelimissa, vaikka tietokoneet ovat jatkuvasti tärkeämpi työväline koulun ulkopuolella. Ihan kaikille on tärkeää syventää ymmärrystä tietotekniikasta ja tietokoneista sosiaalisen median, pelaamisen ja PowerPointin ulkopuolelle. Ideana on myös näyttää tietotekniikasta laajemmin kiinnostuneille, mitä kaikkea tämä osa-alue tarjoaa, ja mahdollisesti antaa heille innostuksen kipinä tulevaisuutta varten”, sanoo opettaja Johannes Posti.

Koululaiset kyselevät usein, että mihin tätäkin tietoa muka oikeasti tarvitsee. Konkreettinen linkki tulevaisuuden työelämään syntyy, kun aidot alan asiantuntijat näyttävät osaamistaan.

”Tällainen motivoi kouluikäisiä aina enemmän kuin tavallinen opettajavetoinen oppitunti. Asiaa tuntevilta opettajilta toki voi myös kouluissa löytyä hyviä vastauksia tuohon iankaikkiseen kysymykseen, mutta työelämään liittyvän kytköksen kautta nämä esimerkit ovat aina vakuuttavampia”, Posti arvioi.

”Syksyn kurssi on ollut mielenkiintoinen haaste asiantuntijoillemme. He lähtivät rakentamaan opetuspakettia erittäin motivoituneina ja avoimin mielin. Into antaa jotain omasta ammatillisesta osaamisesta on ollut todella käsin kosketeltava. Hanke on muutenkin merkittävä Fujitsulle. Vastuullisena yrityksenä haluamme visiomme mukaisesti rakentaa ihmiskeskeistä ja verkostoitunutta yhteiskuntaa. On tärkeää huolehtia siitä, että tieto- ja viestintätekniikka palvelee aidosti kaikkien ihmisten tarpeita, ratkoo yhteiskunnan ja ympäristön haasteita sekä mahdollistaa ihmiskunnan hyvinvoinnin”, sanoo Fujitsu Finland Oy:n toimitusjohtaja Simo Leisti.

Fujitsun asiantuntijat käyttävät kurssin suunnitteluun, valmisteluihin ja opetustilaisuuksiin omia Kiky-tuntejaan.

