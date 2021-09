Fujitsun digiratkaisut tukevat Terveystalon vahvaa kasvua

Helsinki, 27. syyskuuta 2021 ‒ Fujitsu Finland Oy on allekirjoittanut uuden jatkosopimuksen it-palveluista maan suurimman yksityisten terveyspalvelujen tarjoajan Terveystalo Oyj:n kanssa. Sopimus sisältää kokonaisvaltaiset loppukäyttäjien tukipalvelut sekä kattavasti sovelluksia ja konesalipalveluja. Mukana ovat myös etätyöskentelyssä ja lääkäreiden etävastaanotoilla tarvittavat laitteet sekä niiden yhteydet, etätyötä tekevien lähituki, koko perustietotekniikka ja kriittisten sovellusten alustojen ylläpito.

Fujitsun kokonaisvaltaisen tietotekniikkapalvelun ansiosta Terveystalo on voinut keskittyä asiakkaidensa ensiluokkaiseen hoitoon ja uusien terveydenhoitopalvelujen kehittämiseen myös koronapandemian aikana.

”Meille on olennaista palvelujemme joustavuus ja suoritusvarmuus. Odotamme it-kumppaniltamme toimivaa palvelunhallintaa ja tuotteistusta, pitkälle vietyjä seurantajärjestelmiä ja hyvin paketoituja palveluita, joita on helppo johtaa oman IT- ja digitalisaatio-organisaatiomme näkökulmasta”, sanoo Terveystalon digitalisaatiosta ja IT:stä vastaava johtaja Juha Juosila.

”Tiedon saatavuus on keskeistä, koska asiantuntijoidemme on päästävä dataan käsiksi välittömästi asiakaspalvelutapahtuman aikana. On myös hyvin tärkeää, että saamme tukipalvelut aina tarvittaessa paikalle yli 300 toimipisteessämme kautta maan. Lisäksi nopea kasvumme tuo jatkossakin muutoksia, joiden tueksi Fujitsu kykenee tarjoamaan skaalahyötyjä ja varmistamaan, että jatkuvasti monipuolistuvaa palvelua tuotetaan kustannustehokkaasti”, Juosila jatkaa.

“Reagointinopeus on ensisijaisen tärkeää kriittisten terveydenhoitojärjestelmien tukipalveluissa. Fujitsun kokeneella tiimillä on syvä ymmärrys asiakkaamme toiminnasta. Luotettavat ja turvalliset it-palvelumme ovat omalta osaltaan vauhdittaneet Terveystalon kasvua. Olemme innokkaina tukemassa asiakastamme edelleen menestyksen tiellä ja kehittämässä lujaa kumppanuuttamme edelleen”, toteaa johtaja Hemminki Sääksjärvi Fujitsusta.

Fujitsu Finland kehittää jatkuvasti palveluitaan terveydenhuoltoalan suomalaisten toimijoiden tarpeisiin. Tänä vuonna Fujitsu on tuonut markkinoille uuden sukupolven Fujitsu Virtual Data Center -palvelun, joka murtaa perinteisen on-premise-infrastruktuurin eli asiakkaan omiin laitteisiin pohjautuvan digi-infran ja pilvipalveluiden rajoja. Ratkaisu mahdollistaa ketterän palvelinkapasiteetin ja sen hallinnan sekä helpottaa kustannusten ennakointia.

Usein juuri sosiaali- ja terveysalalla datan sijainnilla on suuri merkitys. Virtual Data Center -ratkaisussa data on aina tallessa Suomessa turvallisissa, moderneissa, ja luotettavissa datakeskuksissa, jotka täyttävät kestävän kehityksen vaatimukset ja ympäristötavoitteet. Tietoturvallisuus ja toimivat palvelut korostuvat erityisesti terveydenhuollossa. Fujitsun ratkaisu mahdollistaa ympäristön hajauttamisen ja varmentamisen sekä turvaamisen verkko-, sovellus- ja laitetasolla.

Terveystalo tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja. Terveystalon valtakunnallinen verkosto kattaa yli 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Viime vuonna Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä oli 6,9 miljoonaa, joista 1,8 miljoonaa toteutui etävastaanottoina. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista reilu kolmasosa toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Terveystalon ja Fujitsun yhteistyö käynnistyi vuonna 2007.

