Fujitsun ESPRIMO-työasema vie kiertotaloutta eteenpäin

Fujitsu on vienyt laajennettavia ja joustavia ESPRIMO-työasemiaan eteenpäin. Niiden suorituskykyä on lisätty, kokonaiskustannuksia alennettu ja vastuullisuus- ja kierrätettävyysominaisuuksia nostettu aivan uudelle tasolle: ESPRIMO-työasemien sähkönkulutusta ja raaka-aineiden käyttöä on pienennetty merkittävästi. Lisäksi niiden elinkaarta on pidennetty.

Mallistoon on tuotu uusi ESPRIMO G -sarjan mini-pc, pienikokoinen D-sarjan malli sekä P-sarjan mikrotorni. Uutuuksissa on nyt nopeaa DDR5-muistitekniikkaa sekä Intelin 12. ja 13. sukupolven suorittimet. Niissä on saatavilla jopa neljä näyttöporttia sekä tuki kymmenelle USB-liitännälle. Vaativaa käyttöä varten ovat ESPRIMO D9013- ja G9013 CELSIUS Edition -mallit. Miltei kaikki laitteet ovat saatavissa Secured-Core PC -malleina, joihin sisältyy käyttöjärjestelmää edistyneitä hyökkäyksiltä suojaavia laite- ja ohjelmistoratkaisuja.

Kiertotalouden kehittämisestä on tulossa yksi lupaavimmista tavoista päästä hiilineutraaliuteen – vähentämällä materiaalien käyttöä, käyttämällä niitä uudelleen ja kierrättämällä niitä. Fujitsu valmistaa ESPRIMOja ympäristöä säästävästi, ja sama ajattelutapa ulottuu tuotteiden elinkaaren loppuun saakka. Kiertotalouden edistämiseksi työasemissa käytetään nyt entistä vähemmän materiaaleja, esimerkiksi muovisia pakkausmateriaaleja.

Uusissa malleissa on jopa 62 prosenttia kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia ja tietoteknisistä laitteista saatua materiaalia – yksi EPEATin teknologiatuotteiden ympäristöarvioinnissaan seuraamista luokista – ja näin ne edistävät kierrätystä. Tietojen ja komponenttien kierrätyksen turvallisuuden takaamiseksi työasemissa on sisäänrakennettu datan poisto-ominaisuus Fujitsu EraseDisk.

Fujitsu pienentää ESPRIMO-sarjan hiilijalanjälkeä tähän mennessä pienimmällä sähkönkulutuksella. Uusien mallien kulutus on jopa 65 prosenttia alle ENERGY STAR 8 -ohjelman vuosittaisen sähkönkulutuksen vaatimusten. ESPRIMO G9013 käyttää vain 17,3 kilowattituntia vuodessa, kun ENERGY STARin sallittu enimmäisraja on 50,02. Sähkönkulutusta vähentää myös uusi Fujitsu Standby -energiansäästötyökalu, joka on saatavissa työasemiin ilmaiseksi.

Fujitsu on pidentänyt ESPRIMO-malliston elinkaarta modulaarisella rakenteella, joka mahdollistaa järjestelmän helpon laajentamisen. Fujitsu takaa myös varaosien saatavuuden viideksi vuodeksi mallin tuotannon lopettamisesta.

Pääkäyttäjien elämää helpottaa etävianetsintätoiminto Intelin vPRO-alustalla. Modern Standby -ominaisuus pitää työaseman aina päivitettynä.

ESPRIMO D/P9013, ESPRIMO G7012A ja ESPRIMO G9012 PCIe (+GFX) ovat jo saatavissa, ja ESPRIMO G9013:n ensimmäiset toimitukset ovat toukokuussa 2023.