Fujitsun ETERNUS LT140 -nauhakirjasto: viimeinen puolustuslinja kiristyshaittaohjelmia vastaan

Fujitsu on julkistanut uuden nauhakirjaston, joka toimii organisaatioiden viimeisenä puolustuslinjana kiristyshaittaohjelmia vastaan. Fujitsu ETERNUS LT140 yksinkertaistaa varmuuskopioiden tekemistä ja hallintaa sekä datan arkistointia. Jos kiristyshaittaohjelma pääsee iskemään yritykseen, verkon ulkopuolella turvallisesti säilytetyiltä varmuuskopioilta voidaan palauttaa hyökkäyshetkeä edeltävä tilanne ja kaikki data siihen hetkeen saakka.

“Kiristysohjelmat ja muut haittaohjelmat voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa organisaation maineelle sekä merkittäviä kuluja, kun tavanomaisen toiminta seisahtuu. Salattujen varmuuskopioiden säilyttäminen verkkoyhteyksien ulkopuolella nauhakirjastossa on helppo tapa pitää liiketoimintakriittinen data aina käytettävissä. Se auttaa organisaatioita palauttamaan toimintansa ennalleen mahdollisimman nopeasti. Korkean kapasiteetin nauhakirjastojemme pitäisi olla olennainen osa kaikkia 3-2-1-datansuojausstrategioita: säilytä vähintään kolme kopiota datasta, kaksi eri tallennusmedioilla ja yksi verkkoyhteyden ulottumattomissa”, kertoo tuotepäällikkö Petri Penttinen Fujitsusta.

Kiristysohjelmahyökkäykset ovat lamauttaneet yrityksiä sekä julkisia organisaatioita. Erityisesti sairaaloihin on kohdistunut raskaita iskuja viime kuukausina. Tutkimusyhtiö IDC on varoittanut organisaatioiden kasvavan datamäärän tekevän niistä hyvin houkuttelevia kohteita verkkorikollisille. Jos organisaatio joutuu katkaisemaan kaikki yhteytensä verkkoon, sen päivittäinen toiminta häiriintyy pahasti. Kiristysohjelmahyökkäyksestä toipuminen vie aikaa ja rahaa sekä aiheuttaa vakavia mainehaittoja.

Yhden tarkkaan kohdennetun sähköpostin avaaminen voi johtaa koko järjestelmän suojauksen pettämiseen, jolloin hyökkääjä voi pystyä salaamaan kaikki tiedostot. Siksi Fujitsu on keskittynyt rakentamaan viimeistä puolustuslinjaa: kriittisen liiketoimintadatan automaattista ja säännöllistä varmuuskopiointia. Kun salatut varmuuskopiot varastoidaan kokonaan verkon ulkopuolella, ne ovat mahdollisten hyökkääjien ulottumattomissa. Lisäksi nauhakirjastot ovat luotettava, hyväksi havaittu ja kustannustehokas keino datan säilytykseen ja arkistointiin omien tilojen ulkopuolella.

Fujitsun uusi ETERNUS LT140 on tuorein lisäys Fujitsun ETERNUS-tallennuslaiteperheeseen ja skaalautuvin ja joustavin ratkaisu pieniin ja keskisuuriin ympäristöihin. Se tarjoaa tehokasta ja pitkäkestoista datansuojausta sekä kykyä poikkeustilanteista toipumiseen. ETERNUS LT140 -nauhakirjasto yhdistää suuryritysten tarpeisiin mitoitetun suorituskyvyn standardoituun LTO-teknologiaan (Linear Tape Open). Hyvin modulaarinen LTO-8-teknologia auttaa toteuttamaan nopeasti laajennettavan tallennus-, varmuuskopiointi- ja arkistointiratkaisun.

ETERNUS LT140:n avulla yritykset voivat lisätä tallennuskapasiteettiaan käytön mukaan tapahtuvalla hinnoittelulla lisäämällä käytettävien tallennusnauhojen ja -levyjen määrää. Järjestelmään voidaan tallentaa jopa 8,4 petatavua dataa, joka riittää varmasti jokaisen organisaation sähköpostin, dokumentin ja tietokannan suojaamiseen.

ETERNUS LT140 on pitkälle automatisoitu, yksinkertainen ja etäkäytettävä. Sen voi siis hyvin sijoittaa etätoimistoon, jossa ei työskentele teknistä henkilökuntaa. LTFS-järjestelmän (Linear Tape File System) kanssa yhteensopiva ratkaisu tarjoaa graafisen käyttöliittymän tallennuskansioihin ja tiedostoihin, joten nauhojen sisältöä voidaan käyttää yhtä tehokkaasti kuin perinteisiltä kiintolevyiltä tai flash-muisteista. LTO-8-teknologia ja laitteistopohjainen datan salaus varmistavat tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden sekä korkean kapasiteetin, nopeuden ja matalat tallennuskustannukset. Kaikkien Fujitsun ETERNUS LT -järjestelmien tapaan myös ETERNUS LT140 tukee WORM-protokollaa (Write Once, Read Many), eli data säilytetään muodossa, jota ei voi poistaa tai uudelleentallentaa. Näin se on suojassa kaikkein vaarallisimmilta hyökkäyssovelluksilta.

ETERNUS on myös kustannus- ja energiatehokas vaihtoehto toisen tason tallentamiseen, kun se yhdistetään Fujitsun ETERNUS CS -tuoteperheen datansuojauslaitteisiin.

Fujitsu ETERNUS LT140 on saatavissa helmikuun alusta lähtien.

Lehdistöyhteydet

Fujitsu Finland, tuotepäällikkö Petri Penttinen

petri.penttinen@fi.fujitsu.com, p. 050 576 9957