Fujitsun Finplex-ratkaisu luo digitaalisen pankkiekosysteemin

Fujitsu lahjoitti 20 tietokonetta Hope ry:lle 19.6.2017 08:30 | Tiedote

Helsinki 19.6.2017 – Fujitsu Finland Oy on lahjoittanut 20 tietokonetta Hope – Yhdessä ja Yhteisesti -yhdistykselle. Fujitsu on tukenut Hopen toimintaa vuoden 2017 aikana monin tavoin. Yksi osa tukitoimintaa ovat olleet henkilöstölle järjestetyt vapaaehtoistempaukset, joissa fujitsulaiset tiimit ovat osallistuneet hyllytys- ja lajittelutehtäviin Hopen lajittelukeskuksessa Pitäjänmäellä. Lisäksi henkilöstö keräsi toukokuussa Hyvinvointipäivän yhteydessä peräti kolme rullakollista käytettyjä mutta hyväkuntoisia vaatteita ja tavaroita jaettavaksi edelleen Hopen asiakkaille. ”Vastuullisuus on tekoja ja vastuullinen toiminta on Fujitsun arvomaailmassa vahvasti läsnä. Haluamme olla rakentamassa meille kaikille turvallista ja antoisaa tulevaisuutta. Yrityksellemme on tärkeää toimia eettisesti ja avoimesti sekä kunnioittaa luontoa, ihmisiä ja yhteiskuntaa. Toivomme, että nyt Hopelle lahjoitetut laitteet pääsevät ahkeraan käyttöön ja niistä on vastaanottajilleen iloa ja hyötyä moniksi vuosiksi