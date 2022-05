Fujitsun palvelukokonaisuus pohjustaa Invalidiliitolle digitalisaation seuraavan askeleen

Fujitsu yhteistyökumppaniksi Palkeiden taloushallinnon uudistuksessa 21.4.2022 08:20:39 EEST | Tiedote

Fujitsu Finland on sopinut yhteistyöstä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden kanssa taloushallinnon kehittämishankkeessa, joka tähtää kokonaisvaltaiseen muutokseen uuden teknologian avulla ja toimintatapoja kehittämällä. ”Haluamme edelleen tehostaa ja sujuvoittaa taloushallinnon prosesseja sekä parantaa käyttäjäkokemusta, ja uskomme vahvasti, että Fujitsun kanssa saavutamme tavoitteemme. On hyvä lähteä rakentamaan yhteistyötä ja kumppanuutta, kun tiedämme, että meillä on osaava kumppani, johon voimme luottaa”, sanoo Palkeiden hankepäällikkö Suvi Allan. Yhteistyöhankkeessa Fujitsu toimittaa Palkeiden käyttöön SAP S/4HANA -teknologia-alustan, tekee konversion Bluefield-menetelmällä sekä konfiguroi uuden järjestelmän. Sen lisäksi Fujitsu tukee hankkeen muutosjohtamista koko projektin ajan, jotta asetetut tavoitteet prosessien ja toimintatapojen muutoksien osalta saavutetaan. ”Julkishallinto on Fujitsulle strategisesti tärkeä toimiala, ja SAP on meille hyvin merki