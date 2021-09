Fujitsun sertifioidut PRIMERGY-palvelimet helpottavat siirtymistä Windows Server 2022:een

Fujitsun 11. sukupolven työasemat ja tehotyöasemat sopivat toimistoon, kotiin ja etätyöskentelyyn 30.7.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Fujitsun uuden sukupolven työasemat ja tehotyöasemat on suunniteltu erityisesti etätöitä tekevien työntekijöiden tarpeisiin. Uutuuslaitteet kuluttavat aiempaa vähemmän sähköä, ja niiden käyntiääni on hyvin vaimea, vaikka suorituskyvystä ei ole tingitty. Uusissa 11. sukupolven Fujitsu ESPRIMO -työasemissa ja CELSIUS-tehotyöasemissa käytetään Intelin tuoreimpia piirisarjoja sekä Core-suorittimia. Niiden avulla laitteiden suorituskykyä on lisätty ja virrankulutusta pienennetty. Malliston erittäin pienen FUJITSU ESPRIMO G5011 -minityöaseman kotelon tilavuus on vain 0,86 litraa. Se on helppo sijoittaa näytön taakse tai pöydän alle, joten se sopii hyvin neuvotteluhuoneisiin, työtiloihin, konferenssitiloihin ja kotitoimistoihin. Tehotyöasemauutuus CELSIUS W5011 on helposti laajennettava. Se sopii vaativaan suunnitteluun sekä graafiseen tuotantoon ja visualisointiin. Vahvan suorituskyvyn takaavat Intelin Xeon W-1300 -suorittimen sekä entistä nopeamman muistin ja viimeisimmän sukupolven näytöno