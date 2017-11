Fujitsun tekoälyratkaisu nopeuttaa Siemens Gamesan 75-metristen turbiininlapojen tarkastusta ja laadunvalvontaa

Fujitsun ja Metson it-tuotepalvelusopimus jatkuu Euroopassa ja Aasiassa 19.10.2017 08:30 | Tiedote

Helsinki 19.10.2017 – Teknologiakonserni Metso Oyj ja Fujitsu Finland Oy ovat solmineet globaalin tuotepalvelusopimuksen, joka kattaa Metson Euroopan ja Aasian toimipaikat. Sopimuksen piirissä on yhteensä noin 6 000 työntekijää, joille toimitetaan vuosittain noin 3 000 it-laitetta. Sopimus jatkaa pitkää yhteistyötä, joka on alkanut jo 1990-luvulla. Sopimus sisältää Eurooppaan ja Aasiaan menevien työasemien sekä niihin liittyvien lisälaitteiden toimitukset. Työasemat esiasennetaan Fujitsun logistiikkakeskuksessa Suomessa, jonka jälkeen ne toimitetaan käyttäjille. ”Palvelu on toiminut hyvin ja joustavasti. Jos jotain tuotetta ei ole ollut saatavilla, korvaavat tuotteet on saatu nopeasti tilalle ja kaikki ongelmat on selvitetty aina puhumalla. Myös esiasennus on toiminut hyvin eikä ole kertaakaan tarvinnut harkita toimittajan vaihtamista. Saamme työasemat helpolla tavalla, oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja standardin mukaisesti asennettuina”, toteaa Pekka Pajalahti, Director, IT Sou