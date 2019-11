Fujitsun teollinen automatisointimalli lisää ohjelmistorobotiikan käyttömahdollisuuksia ja leikkaa sen kustannuksia

Fujitsu tuo seuraavan sukupolven tallennuslaitteet kiihtyvän digitalisaation maailmaan 6.11.2019 09:30:00 EET | Tiedote

Fujitsu julkistaa uusitut pelkkää flash-muistia käyttävät ETERNUS AF S3 -tallennuslaitteet ja ETERNUS DX S5 -hybriditallennusjärjestelmät. Digitalisaation uusia muotoja tukevien laitteiden suorituskyky on optimoitu niin, että datan määrän valtavan kasvun, jatkuvasti päällä olevien sovellusten sekä mutkikkaiden työkuormien hallitseminen on helppoa. Markkinoiden paras tallennustehokkuus auttaa myös pitämään kustannukset alhaalla. Uutuudet laajentavat Fujitsun tallennusmallistoa niin, että siitä löytyy sopiva ratkaisu kaikkien datakeskusympäristöjen tarpeisiin ja oikea arkkitehtuuri kaikenlaisen datan ja liiketoiminnan vaatimuksiin. ETERNUS AF150 S3 sopii hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille. Edullisen laitteen tallennusominaisuudet ja suorituskyky ovat huippuluokkaa ja vasteaika erittäin lyhyt. Se pystyy käsittelemään jopa 92 teratavua dataa. ETERNUS AF150 S3 on helppo ottaa käyttöön ja hallita. Se on täysin yhteensopiva kaikkien ETERNUS-perheen tallennuslaitteiden kanssa, joten a