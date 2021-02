Fujitsun toimittama robotiikkaratkaisu automatisoi Lappsetin tarjousprosessit

Helsinki, Finland, 9.2.2021 – Fujitsun toimittama robottiavusteisen prosessiautomaation (RPA) ratkaisu on mahdollistanut merkittävät säästöt rovaniemeläiselle Lappset Group Oy:lle. Suomalainen perheyritys on yksi Euroopan suurimmista leikki- ja liikuntavälineiden sekä puisto- ja kadunkalusteiden valmistajista. Ratkaisun myötä Fujitsu on mahdollistamassa vastuullista kotimaista liiketoimintaa, joka tuottaa lapsille ja vanhuksille muun muassa virikkeellisiä liikuntapaikkoja.

Lappset halusi automatisoida sisäiset myyntiprosessinsa varmistaakseen korkealaatuiset tarjoukset asiakkailleen sekä antaakseen työntekijöilleen mahdollisuuden keskittyä paremmin suunnitteluun. Fujitsu toimitti RPA-perusratkaisun lisensseineen sekä ratkaisun käyttöönoton ja integroinnit asiakkaan järjestelmiin. Lappsetin oma tiimi on jatkanut ratkaisun kehittämistä.

”Odotimme merkittäviä hyötyjä Fujitsun ratkaisulta, mutta pääsimme hyödyntämään RPA-ratkaisua jopa oletettuakin tehokkaammin. Olemme hyötyneet ratkaisusta hurjan paljon. Sen vaikutukset ovat olleet sekä moniulotteiset että hyvin laajalle ulottuvat. Tuloksena on syntynyt merkittäviä työajan ja samalla myös rahan säästöjä – sekä koko toimitusketjussa parempaa laatua, mikä on parantanut asiakastyytyväisyyttämme”, sanoo Lappsetin it-päällikkö Vesa Takala.

Fujitsun toimittaman ratkaisun avulla Lappset on säästänyt päivittäin jopa 16 henkilötyöpäivää, kun kaikkiaan 28 prosessia on automatisoitu. Ohjelmistorobotti tarkistaa tekeillä olevien tarjousten tuotesuunnitteludatan ja tuottaa sisäiset kustannustiedot. Tarjousdatan laatu on selkeästi parantunut, kun ohjelmistorobotti huolehtii kaiken vaadittavan ottamisesta mukaan. Näin Lappset on myös pystynyt kehittämään uusia prosesseja ja automatisoimaan niitäkin.

Lappset Group on Suomessa perustettu perheyritys, joka on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita luodessaan leikin ja liikunnan elämyksiä kaiken ikäisille. Vastuullisuustyö perustuu kansainvälisen ISO 26000 -vastuullisuusstandardin suosituksiin ja YK:n Agenda 2030 -kestävän kehityksen maailmanlaajuisiin tavoitteisiin.

Vastuullinen ajattelu ja ympäristöasiat ovat aina olleet luonnollinen osa Lappsetin toimintaa. Puuraaka-aine hankitaan lähialueen PEFC-sertifioiduista metsistä. Puu on materiaalina itsessään ekologinen ja uusiutuva luonnonvara, jonka tuottamiseen kuluva energia on merkittävästi metallia pienempi. PEFC CoC (alkuperäketjun hallinta) -sertifikaatti takaa, että tiedämme tarkkaan mistä metsästä puuraaka-aine tulee.

Pintakäsittelyssä käytettävät maalit ovat vesiliukoisia, ja puunsuoja-aineet täyttävät EU:n määrittelemät ympäristövaatimukset. Käytettävät muovit eivät sisällä haitallisia aineita ja ne vastaavat kansainvälisten REACH-määräysten vaatimuksia.

”Asiakkaat haluavat entistä useammin käyttöönsä automaatioratkaisut nopeasti ja helposti, jotta toiminta tehostuu ja työn laatu parantuu. Olemme toteuttaneet jo lukuisia hankkeita jaetulta robotiikka-alustaltamme (Robotics as a Service). Näillä hankkeilla asiakkaat ovat ottaneet merkittäviä digitaalisen transformaation harppauksia. Olemme ylpeitä siitä, että ratkaisumme on auttanut vastuullisesta liiketoiminnasta tunnettua Lappsetia digitalisoimaan ja automatisoimaan prosessejaan sekä saavuttamaan tätä kautta merkittäviä hyötyjä. Vastuullinen liiketoiminta on myös Fujitsun DNA:ssa. Modernin tieto- ja viestintäteknologian avulla voimme kehittää luovia ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin ongelmiin sekä näin omalta osaltamme parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia”, sanoo Fujitsu Finlandin Head of Connected Enterprise Jari Vuori.

