Fujitsun uSCALE tuo joustoa tietojärjestelmien hankintoihin

Fujitsu tuo markkinoille uSCALE-palvelun, joka kattaa monenlaiset joustavat rahoitusratkaisut. Nämä auttavat palveluntarjoajaa tasapainottamaan riskinsä ja kustannuksensa, sillä erilaisiin riskiprofiileihin on tarjolla erilaiset hankintamallit. Näin asiakasyritykset voivat entistä helpommin vastata korona-aikana muuttuneisiin ja muuttuviin tarpeisiin.

Fujitsun uSCALEn avulla palveluntarjoajien asiakkaat saavat käyttöönsä heti uusimman tietoteknisen infrastruktuurin ilman etukäteismaksua. He voivat myös käyttää kapasiteettia joustavasti tarpeen mukaan. Näin yritykset voivat maksaa tietotekniikastaan vain sen verran kuin sitä käyttävät.

Pandemia on lisännyt painetta muuttaa tai vähintään päivittää liiketoimintoja ja palveluja, mutta monen yrityksen rahoitusasema on heikko. uSCALE helpottaa tilannetta ja auttaa yrityksiä vastaamaan nopeasti kriisin käänteisiin: skaalautuvat it-resurssit eivät vaadi investointeja, niiden kustannukset ovat läpinäkyviä ja ne on sovitettu liiketoiminnan tarpeisiin. Palvelu on myös riskitön tapa siirtyä kohti hybridi-it-ympäristöjä.

Fujitsu hakee aktiivisesti kumppaneita, jotka haluavat tuoda uSCALEn omiin kulutuksen mukaan laskutettaviin palveluihinsa. Esimerkiksi Harbor Solutions pystyi uSCALEn toimittamaan palveluja muun muassa varmuuskopiointiin, kriiseistä toipumiseen ja tallennukseen. Harbor Solutionsin kiinteät kustannukset muuttuivat käyttökustannuksiksi ja datakeskus muuntuu nyt kysynnän mukaan.

Fujitsun uSCALE sopii eri palveluille ja tuotteille. Fujitsun ja sen kumppaneiden datakeskustuotteita ja -palveluja voidaan yhdistää joustavasti muiden toimittajien ratkaisuihin ja hyödyntää Fujitsun kattavaa teknologia-, kanava- ja palveluntarjoajakumppanien ekosysteemiä.

Alkuvaiheessa Fujitsu tuo uSCALEn Suomen lisäksi kahdeksaan muuhun maahan. Räätälöidyn luonteensa takia uSCALEn hinnoittelumalli on joustava ja se voidaan sovittaa asiakkaan haluamaan lopputulokseen. Hinnoittelu voi perustua noodien tai teratavujen määrään tai jopa ohjelmistorobotiikkaprosessiin.

