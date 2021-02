Fujitsun uudet LIFEBOOK-kannettavat on tehty 'uuteen normaaliin'

Fujitsun uusi LIFEBOOK U9311 -kannettava on suunniteltu pandemian aikana etätyön ehdoilla, sillä se on omiaan videokokouksiin. Uutuuskannettava on entistäkin tehokkaampi ja kestävämpi. Se painaa vain 885 grammaa ja on satoja grammoja kevyempi kuin johtavat tabletti–näppäimistöyhdistelmät.

Kannettavan HD-kamera takaa erittäin terävän kuvanlaadun videoyhteyksissä, mutta kameran saa myös täysin suljettua uudella mekaanisella sulkimella. Yhteyden äänen laatu on myös nostettu aivan uudelle tasolle koko LIFEBOOK-perheessä Diracin patentoidun impulssi- ja taajuusvasteiden korjauksen ansiosta sekä erityisesti pienille kaiuttimille tarkoitettujen äänen voimakkuutta tehostavien tekniikoiden ansiosta.

Intelin Irix Xe -näytönohjain varmistaa sujuvan ja immersiivisen kokemuksen grafiikkapainotteisissa sovelluksissa. Näytön suorituskyky on jopa samaa luokkaa kuin sellaisten kannettavien, jotka käyttävät kalliimpia erillisiä käytönohjaimia.

LIFEBOOK U9311 on tyypiltään perinteinen kannettava, LIFEBOOK U9311X muuntuu myös tabletiksi. Molemmissa on 13,3 tuuman näyttö. Näyttöä ympäröi erittäin ohut, miltei näkymätön kehys, joka on selvin muutos uutuuskannettavien ulkomuodossa. Tämän ansiosta laite on erittäin pieni. Magnesium-kotelo kestää kolhut ja kolaukset, jotka ovat väistämättömiä siirrettäessä kannettavaa paikasta toiseen.

LIFEBOOK-kannettavissa on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus ottaa käyttöön 5G-mobiilidatayhteydet. U9311-malleissa on kuitenkin myös verkkoliitännät ja täysimittainen lähiverkkoportti.

Uutuuskannettavissa on Windows Hello -ohjelma sisäänkirjautumisen helpottamiseksi. Fujitsun oma biometrinen PalmSecure-tunnistusratkaisu nostaa turvatason korkeammalle kuin millään muulla integroidulla biometrisellä tunnistuksella. Malleissa on myös Intel Hardware Shield, joka on saatavissa ainoastaan Intelin vPro-alustalla. Laitteistopohjainen tietoturva on uusissa LIFEBOOKeissa markkinoiden kattavin: käyttöjärjestelmän alle ulottuva suojaus, sovellus- ja datasuojaus sekä kehittynyt uhkien havaitseminen.

Akusta riittää virtaa koko päiväksi, joten laitteilla voi tehdä töitä huoletta kuljettamatta laturia mukanaan. Uudet LIFEBOOKit ladataan USB-C Thunderbolt -liitännän kautta.

“Keskityimme uudenlaisen työskentelyn vaatimuksiin suunnitellessamme uudistuksia LIFEBOOKien huippumalleihimme. Pystyimme näin tekemään uutuuksista etätyöhön täydellisesti sopivan kumppanin, piditpä eniten kannettavasta, tabletista tai telakkakäytöstä", sanoo tuotepäällikkö Risto Luostarinen Fujitsu Finlandista.

Uutuustuotteissa käytetään Intelin 11. sukupolven vPro-alustaa, joka on saatavissa myös kaikkiin LIFEBOOK U- ja LIFEBOOK E -perheiden kannettaviin sekä STYLISTIC Q7311 -tablettiin.

Uudet LIFEBOOK- ja STYLISTIC-mallit ovat heti saatavissa. Hinnat vaihtelevat kokoonpanon mukaan.

