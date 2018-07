Fujitsun uusi palvelu antaa täyden näkyvyyden organisaation kyberriskeihin

Fujitsusta it-kanavan voittaja Canalysin raportissa 27.3.2018 13:20 | Tiedote

Markkinatutkimusyhtiö Canalys on nostanut Fujitsun SELECT-kumppaniohjelman it-kanavan voittajaluokkaan uusimmassa EMEA Leadership Matrix -raportissaan. Tämän saavuttamiseksi toimittajan on saatava ylimmät arvosanat kumppaneiltaan kymmenellä kanavahallinnan alueella sekä osoitettava, että kanavaohjelma kehittyy jatkuvasti ja selvästi. Canalysin Leadership Matrix perustuu EMEA-alueen yli 2 700 kanavakumppanilta saatuun palautteeseen, jota on koottu 12 kuukauden ajan vuoden 2017 helmikuusta lähtien. Voittajiksi määritellyt toimittajat ovat ”asettaneet jakelukanavan strategiansa keskiöön ja olleet johdonmukaisesti sitoutuneita kumppaneihinsa”. “Saavutus osoittaa, miten tärkeitä kumppanisuhteemme ovat meille. Se on myös tunnustus SELECT-kumppaneillemme siitä kovasta työstä, jota he tekevät Fujitsun ihmiskeskeisen ja älykkään yhteiskunnan vision tuomiseksi käytäntöön. Digitalisaatio on mullistanut it-kanavalle asetetut vaatimukset, ja olemme erittäin ylpeitä kumppaniekosysteemimme taidoista