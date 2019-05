Fujitsun uusi palvelu automatisoi päätelaitteiden turvaamisen kyberuhilta

Fujitsu tuo markkinoille uuden Unified Endpoint Security -palvelun (UES), joka tehostaa päätelaitteiden tietoturvaa ja antaa näkymän niiden tilaan. Palvelun tavoitteena on havaita ja poistaa kyberuhat ennen kuin ne saavat aikaan tuhoa: tietojen häviämistä, järjestelmien häiriöitä tai mainekolhuja.

Hyökkääjien on helpointa murtautua sisään verkon reunalla olevien päätelaitteiden kautta. Jos yhtiöllä on toimintoja useassa paikassa, sillä on tietoturvassaan useita heikkoja kohtia. Fujitsun uusi palvelu varmistaa yhtenäisen korkealaatuisen tietoturvan kaikissa päätelaitteissa, yksinkertaistaa laitteiden valvontaa ja hallintaa sekä säästää aikaa. Palvelu käyttää tehokkaimpia työkaluja uhkien valvontaan, ennustamiseen ja havaitsemiseen sekä päätelaitteiden suojaamiseen.

Fujitsun UES-palvelu suojaa päätelaitteita, torjuu viruksia sekä havaitsee uhat ja reagoi niihin. Kaiken tarpeellisen sisältävä kerrostettu UES-toimintatapa kokoaa yhteen eri päätelaitesuojausratkaisujen hyödyt ja muodostaa niistä yhtenäisen ja automatisoidun tavan pitää tietoturvauhat kurissa.

Päätelaitteiden tietoturva on yrityksille ongelmallinen laitteiden ja käyttöjärjestelmien suuren määrän ja kirjon takia. Jos organisaatiolla ei ole yhtenäistä tapaa suojata laitteita, sen riski joutua kyberrikoksen kohteeksi nousee. Centre for Strategic and International Studies -tutkimuskeskuksen mukaan kyberrikokset aiheuttavat 600 miljardin dollarin kustannukset vuosittain mikä vastaa noin prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

Useimmat organisaatiot käyttävät yhä eri työkaluja päätelaitteiden verkkojen ja toimipaikkojen suojaamiseen. Fujitsun tarjoaman yhtenäisen suojaustavan ansiosta päätelaitteita voidaan käyttää aiempaa vapaammin suojaamattomissa yksityisissä ja julkisissa verkoissakin.

Fujitsun Unified Endpoint Security -palvelu on jo saatavissa Euroopassa suoraan Fujitsulta. Hinnoittelu vaihtelee kokoonpanon mukaan.

