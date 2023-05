Fujitsun uusimmilla kannettavilla lisää tuottavuutta, liikkuvuutta ja vastuullisuutta

Fujitsun uusimmat LIFEBOOK-kannettavat tuovat Intelin 13. sukupolven suoritinten suorituskyvyn ja mukavuuden sekä kehittyneen tietoturvan bisneskäyttäjien arkeen. Ne edistävät myös vastuullisuutta. Kannettavien helppo huoltaminen ja päivittäminen pidentää niiden elinkaarta. Näin päivitykseen kuluva aika lyhenee ja kustannukset laskevat.

LIFEBOOK U5313X on tabletiksi muuntuva kannettava, jossa on 16:10-kuvasuhteen näyttö. Näytöksi voi valita vaihtoehtoisesti vähemmän sähköä kuluttavan LCD-näytön, jolloin akun käyttöaika pitenee jopa 14 prosenttia. Sen kosketusnäyttökynä voidaan ladata induktiivisesti sekunneissa. Näin kynällä voi kirjoittaa tai piirtää huoletta koko päivän.

Erittäin kevyessä LIFEBOOK U9413 -kannettavassa on uusi magnesiumista valmistettu runko, joka on väritykseltään hopeanvalkoinen. 14-tuumaisen näytön kuvasuhde on 16:10 ja resoluutio 1920x1200 pikseliä, ja sen hyvin ohuet reunukset mahdollistavat erittäin suuren näyttöalueen. LIFEBOOK U9413 -kannettavan jäähdytykseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kaksoistuuletinten ansiosta suurenkaan kuormituksen käyttö ei aiheuta melua. Integroitu FHD-kamera toistaa yksityiskohdatkin tarkasti esimerkiksi kuvapuheluissa. Infrapunatekniikka kamerassa mahdollistaa myös Microsoft Hello -käyttäjätunnistautumisen, mikä parantaa tietoturvaa ja helpottaa sisäänkirjautumista. Tunnistus toimii jopa täysin pimeässä.

LIFEBOOK U9313X on erittäin kevyt, hopeanvalkoinen muuntuva kannettava käyttäjille, jotka ovat paljon liikkeessä. Laitteen paino on pienimmillään vain 998 grammaa, ja sen akku riittää koko päiväksi. 5G-yhteydet pitävät tuottavuuden korkealla. Kosketusnäyttökynä latautuu omalla paikallaan induktiivisesti, mikä parantaa laitteen ergonomisuutta.

U7-sarjaan kuuluva LIFEBOOK U7613 on nyt saatavissa 16 tuuman kannettavana, jonka näytön kuvasuhde on 16:10. Siinä on panostettu erityisesti päivitettävyyteen ja akun vaihtokelpoisuuteen, mikä tekee laitteesta entistä vastuullisemman.

Fujitsu on päivittänyt myös LIFEBOOK E5 -sarjaa. 24 kuukauden elinkaari tekee sarjan laitteista erityisen sopivan vaihtoehdon jatkuvuutta haluaville yrityksille. E5- ja U7-sarjat käyttävät samaa Fujitsun porttitoistinta telakointiratkaisuna.

LIFEBOOK E4 -sarja täydentää valikoimaa erityisesti toimistokäyttäjille suunnitelluilla kannettavilla, jotka ovat tehokkaita ja monipuolisia mutta sopivat kustannustietoisten yritysten budjettiin.

Uudet LIFEBOOK-kannettavat ovat jo saatavissa.

Lisätietoja: Fujitsu Notebook LIFEBOOK ja Fujitsu Tablet STYLISTIC and LIFEBOOK

