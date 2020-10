Fujitsun uutuuspalvelimessa NVIDIAn näytönohjaimet murskaavat vaativia työkuormia

Fujitsu kiihdyttää datavetoista digitalisaatiota tuomalla PRIMERGY GX2460 M1 -uutuuspalvelimessaan NVIDIAn näytönohjainlaskennan laajan asiakaskunnan ulottuville korkeaa suorituskykyä vaativiin työkuormiin, kuten tekoälyn käyttöön.

Suurin osa organisaatioiden keräämästä ja varastoimasta datasta jää tällä hetkellä käyttämättä. NVIDIAn näytönohjaimilla vauhditettu laskenta muuttaa tilannetta. Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan palvelimissa käytettävien näytönohjainten markkina kasvaa edelleen yli 20 prosentin vuosivauhdilla. Suuryritykset käyttävät näytönohjaimia yhä enemmän datakeskuksissaan kiihdyttääkseen vaativien työkuormien laskentaa. Tyypillisiä tarpeita suorituskyvylle synnyttävät esimerkiksi tekoäly, datatiede, syväoppiminen, data-analytiikka, virtuaalityöpöydät sekä vaativa graafinen työ.

Fujitsun uutuuspalvelin PRIMERGY GX2460 M1 on suunniteltu erityisesti näytönohjainten murskattaviksi sopiviin työkuormiin. Se optimoi laskentatehon, näytönohjainten toiminnan sekä datansiirron. Laitteessa on AMD:n tuoreinta suoritintekniikkaa sekä huippunopeat PCIe 4.0 -väylät laajennuksille. Yhdistelmä kasvattaa merkittävästi palvelimen suorituskykyä dataintensiivisten työkuormien käsittelyssä. Asiakasorganisaatiot voivat luoda kilpailuetua luotaamalla datastaan uusia näkemyksiä ja luomalla siitä arvoa entistä nopeammin. Näin ne voivat muuttaa asiakaskokemusta, avata uusia markkina-alueita sekä parantaa työntekijöidensä ja prosessiensa tuottavuutta.

Erinomainen hinta–suorituskyky-suhde suuryritysten työkuormiin

Uutuuspalvelimen hinnan ja suorituskyvyn suhde on erinomainen suuryritysten työkuormille. Kaksikantaisessa räkkipalvelimessa on AMD:n toisen sukupolven ja jopa 32 ytimen EPYC-sarjan suorittimet, yksi teratavu DDR4-muistia ja enimmillään neljä NVIDIAn datakeskusnäytönohjainta. Kahdeksan NVMe/SATA-asemaa takaa suurtenkin datamäärien salamannopean tallennuksen, ja laitteessa on jopa kuusi nopeaa PCIe 4.0 -liitäntää (liitäntöjen enimmäismäärään vaikuttaa näytönohjainten määrä), joiden avulla palvelinta voidaan laajentaa joustavasti näytönohjaimilla, tallennusasemilla tai verkkokorteilla. Pienikokoinen ja monipuolinen palvelin on myös suunniteltu energiatehokkaaksi matalien elinkaarikustannusten saavuttamiseksi. Sitä on myös helppo hallita muun datakeskusinfrastruktuurin ohessa Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM) -sovelluksella.

“Data on keskeinen liiketoiminnan mahdollistaja nykymaailmassa kaikilla toimialoilla yrityksen koosta riippumatta. Kun tiedon määrä kasvaa edelleen eksponentiaalisesti, organisaatioiden täytyy siirtää sitä nopeammin, varastoida sitä enemmän ja käsitellä sitä verkon reunalla, datakeskuksissa ja pilvessä. Näytönohjaimilla kiihdytetty laskenta on fiksu alusta tälle. Tämän vuoksi tuomme PRIMERGY-mallistoon PRIMERGY GX2460 M1 -laitteen, joka on ihanteellinen ratkaisu tekoälylle, datatieteelle, graafiseen työhön, suurteholaskentaan ja virtuaalisille työpöydille. Laskentatehon kasvua hyödyntämällä yritykset voivat oppia enemmän datastaan, avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä toteuttaa kunnianhimoista kasvustrategiaansa”, sanoo järjestelmämyynnin konsultti Anders Palin Fujitsusta.

PRIMERGY GX2460 M1 on tilattavissa marraskuussa.

Lisätietoja

Fujitsu Finland Oy

Product Business Unit

Järjestelmämyynnin konsultti Anders Palin

P. 040 767 8913, anders.palin@fi.fujitsu.com