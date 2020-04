Fujitsusta Valtiokonttorin integraatiopalvelujen pääkumppani

Fujitsu Finland Oy on voittanut Valtiokonttorin julkisen kilpailutuksen, joka koski integraatiopalvelujen pääkumppanuutta. Hankinta sisältää ohjelmistointegraatioiden ylläpidon sekä uusien integraatioiden kehittämisen. Fujitsu on toiminut Valtiokonttorin integraatiopalvelujen kumppanina vuodesta 2016. Nyt palvelun sisältö laajentuu muun muassa Microsoft Azure -integraatioihin.

Valtiokonttori on viime vuosina panostanut voimakkaasti sisäisten palveluprosessien digitalisointiin ja digitaalisen tiedonhallinnan tukipalveluihin. Kehittämisen painopiste on siirtymässä digitaalisiin sovelluksiin ja asiakasrajapinnassa oleviin palveluihin. Tätä varten on integroitava palvelualustat, Valtiokonttorin perustietojärjestelmä ja tiedonhallinnan tukipalvelut sekä toteutettava tarvittavat liittymät valtion yhteisiin sähköisen asioinnin tukipalveluihin (suomi.fi). Integraatiopalvelut turvaavat sen, että sanomat ja tiedot siirtyvät sujuvasti sovelluksesta toiseen.

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta ja hoitaa valtion kirjanpitoa sekä valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia. Valtiokonttori myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Valtiokonttori myös kehittää ja tuottaa valtionhallinnon sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja.

”Valitsimme juuri Fujitsun integraatiopalvelujemme pääkumppaniksi, koska olemme jo vuosia kestäneen hyvän yhteistyömme aikana vakuuttuneet sekä Fujitsun palveluasenteesta että osaamisesta integraatiopalveluiden tuottamisessa. Fujitsu on osoittanut pystyvänsä luotettavasti huolehtimaan siitä, että sekä Valtiokonttorin toiminnan kannalta kriittiset että digitalisaation vaatimat integroinnit sujuvat tietoturvallisesti ja aikatauluissa”, sanoo tietohallintojohtaja Tomi Poikola Valtiokonttorista.

”Julkishallinnon digitalisaation tehostaminen ja kehittäminen on meille merkittävä painopistealue. Olemme vahva niin tietoteknisissä palveluissa kuin integraattorinakin. Ymmärrämme, miten perinteinen konesalimaailma kytketään pilviteknologiaan siten, että voidaan hyödyntää tämän ajan mahdollisuudet uudenlaisten palvelujen rakentamiseksi. Olemme viime aikoina panostaneet pilviteknologioiden ja erityisesti Azure-osaamisen kehittämiseen, ja nyt tämän työn tulokset alkavat näkyä”, sanoo Fujitsu Finland Oy:n toimitusjohtaja Simo Leisti.

Fujitsu on Microsoftin kansainvälinen järjestelmäintegraatiokumppani ja todistanut toistuvasti riippumattoman kolmannen osapuolen arvioinnissa kyvykkyytensä hallita ja ylläpitää Microsoft Azure-ympäristöä. Fujitsun hybridi- ja monipilviosaaminen kattaa johtavat yksityiset ja hyperscale-pilvialustat sekä -teknologiat. (Lue lisää Fujitsun ja Microsoftin yhteistyöstä täältä: https://www.fujitsu.com/fi/about/resources/news/press-releases/2019/microsoft-azure-msp.html)

Lehdistöyhteydet

Fujitsu Finland Oy

Satu Pelttari

Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari@fi.fujitsu.com

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 132 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,0 triljoonaa jeniä (36 miljardia USD) 31.3.2019 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi