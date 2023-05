Futsalkausi huipentuu finaaleihin – Molemmissa liigoissa puolustavat mestarit tavoittelevat mestaruusputkelle jatkoa

Miesten Futsal-Liigassa Kampuksen Dynamo selvitti itsensä loppuotteluun voittamalla viime vuoden finaalivastustaja GFT:n suoraan kolmessa välieräottelussa. Jyväskyläläisen Dynamon punamustat värit on nähty loppuottelussa jo kahdeksan kertaa aikaisemmin seuran 14 vuotisen liigauran aikana. KaDy puolustaa neljää peräkkäistä Suomen mestaruuttaan nyt alkavissa loppuotteluissa.

FC Kemi on kolkutellut mestaruuden ja europelien ovia jo vuosia, Miesten Futsal-Liigan runkosarjan voitto on päätynyt pohjoiseen jo kolmesti, mutta kirkkain mitali on vielä saavuttamatta. Edellisen kerran KaDy ja FC Kemi taistelivat kullasta kauden 2020-2021 päätteeksi ja silloin Kemin oli tyytyminen hopeaan.

Ensimmäinen finaaliottelu pelataan Kemissä vielä kerran Tervahallissa ja mahdollisesti pelattavat neljäs ja viides finaali pelataan jo naapurikaupunki Tornion puolella. FC Kemin ensi kausi meneekin odotellessa uuden hallin valmistumista.

Pronssipelissä kolmannen mitalin ratkaisevat viime vuoden hopeamitalistit GFT:stä ja Akaa Futsal, joka on kuulunut myös liigan kärkikastiin vuosia.

Naisten Futsal-Liigan puolustava mestari tavoittelee kolmatta mestaruutta putkeen

Myös Naisten Futsal-Liigassa puolustava mestari hakee voittoputkelle jatkoa. MuSa Futsal Porista jahtaa kolmatta peräkkäistä mestaruuttaan ja vastassa on helsinkiläinen HIFK, joka on vakiinnuttanut paikkansa liigan kärjessä. HIFK ja MuSa Futsal kohtasivat Naisten Futsal-Liigan finaalissa edellisen kerran 2021 keväällä.

Naisten Futsal-Liigan finaalikaksikko avasi pelit jo viime viikonloppuna. MuSa Futsal lähtee Helsingin vieraspeleihin jo yksi voitto taskussaan.

Molemmissa liigoissa tarvitaan mestaruuteen kolme voittoa.

MIESTEN FUTSAL-LIIGA 2022-2023

Finaalit:

FC Kemi - KaDy Su 7.5. 18:00 Tervahalli, Kemi

KaDy - FC Kemi La 13.5. 20:00 Jyväskylän monitoimitalo

KaDy - FC Kemi Su 14.5. 18:30 Jyväskylän monitoimitalo

tarvittaessa:

FC Kemi - KaDy La 20.5. 18:00 Putaan liikuntahalli, Tornio

FC Kemi - KaDy Su 21.5. 18:00 Putaan liikuntahalli, Tornio

Pronssiottelu:

GFT - Akaa Futsal La 6.5. 14:00 Opinmäen liikuntahalli, Espoo

NAISTEN FUTSAL-LIIGA 2022-2023

Finaalit:

HIFK FS – MuSaFutsal La 6.5. 13:00 Pirkkolan palloiluhalli Helsinki

HIFK FS – MuSaFutsal Su 7.5. 13:00 Pirkkolan palloiluhalli Helsinki

tarvittaessa:

MuSaFutsal – HIFK FS La 13.5. 15:00 Urheilutalo Pori

MuSaFutsal – HIFK FS Su 14.5. 15:00 Urheilutalo Pori