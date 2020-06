Futuristi-keksijä-säveltäjä Perttu Pölönen Classic Pizzan ja Makaronitehtaan hallituksiin

Futuristinero Perttu Pölönen, taksialalta tuttu liikemies Heikki Kovanen ja markkinointiguru Ami Hasan vahvistavat maineikkaan ravintolayhtiön toimintaa.

25-vuotias keksijä, futuristi, kirjailija, puhuja ja säveltäjä Perttu Pölönen on noussut raketin lailla mediatähdeksi. Kysytty luennoitsija oli keikalla viime syksynä Pyhällä ravintola-alan johdon seminaarissa. Hän tutustui siellä Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintoloiden omistajaan ja päätyi nyt molempien yritysten hallituksiin. Yrityksiin kuuluu 17 Classic Pizza Restaurantia ja 5 Makaronitehdas-ravintolaa.

- Edustan hallituksessa sellaista tulevaisuudenkulmaa, joka ravistelee ja herättelee. Ja olen tietenkin nuorena henkilönä oman aikani tuote. Tähän projektiin halusin lähteä, koska tämä on minullekin oppimisen paikka. Omakohtaista kokemusta ravintolabisneksestä minulla ei ole, koska olen tehnyt töitä enemmän teknologia-alalla ja sisällöntuotannossa, Tulevaisuuden lukujärjestys -kirjan taannoin julkaissut monilahjakkuus kertoo.

Ympäri Suomea kiertävälle keikkatyöläiselle ravintolat ovat tulleet asiakkaana tutuiksi. Kun kiertäminen koronan takia loppui, pääsi hän testaamaan uuden kotinsa uutta keittiötä.

- Olen saanut monien muiden suomalaisten tavoin uutta innostusta ruoanlaittoon. Erikoisuuteni on hampurilainen avokadolla, pihvin päälle sulaneella juustolla ja bataattiperunoilla. Ja pizzasta pitää ehdottomasti löytyä mozzarellan lisäksi graavilohta.

Kosinta ravintolassa sulatti sydämet

Teknologia muuttaa ravintolabisnestä tulevaisuustutkija Pölösen mukaan yllättävilläkin tavoilla, mutta niissäkin on rajansa.

- Asuessani Piilaaksossa Kaliforniassa olin ravintolassa, jossa robotti teki minulle hampurilaisen. Se oli ihan kelpo hampurilainen, mutta siitä käynnistä puuttui tunnelma ja eri aistien kokeminen. Robotti voi tehdä ruoan, mutta ei hyvää tunnelmaa toisin kuin työntekijät.

- Suomessa puhalletaan nyt koronan takia yhteen hiilleen ja ravintoloita halutaan tukea. Itse olin juuri ensimmäistä kertaa koronarajoitusten jälkeen ravintolassa syömässä ja voi että maistui hyvältä ja tunnelma oli mainio!

Classic Pizzassa visionääri kuuli, että ravintolassa on kaiken muun inhimillisen toiminnan lisäksi kosittu ja vieläpä useampaan kertaan.

- Silloin sydämeni suli ihastuksesta. Silloin paikan täytyy olla todella erikoislaatuinen. Kyseessä ei ole todellakaan mikään peruspizzeria, vaan paikka, jossa todellakin viihdytään ja nautitaan kaikilla aisteilla.

Heikki Kovanen: Ravintolat ovat olohuoneita

Kovanen Yhtiöt ruotsalaisille muutama vuosi sitten myynyt liikemies Heikki Kovanen tietää Perheyritysten liiton entisenä hallituksen puheenjohtajana perheyritysten haasteet. Kovanen aikoo tuoda hallitusten puheenjohtajana ravintolatoimintaan suunnitelmallisuutta: riskejä otetaan ja räväköitä ollaan, mutta hallittavasti.

- Classic Pizzat ja Makaronitehtaat ovat minulle ja vaimolleni sekä lasteni perheille tuttuja paikkoja. Suomessakin mennään varmasti eurooppalaiseen tyyliin, jossa ravintolat ovat ihmisille olohuoneita joissa seurustellaan. Ennen meilläkin oli ravintolat kiinni jouluna, nyt niihin mennään jouluna syömään koko suvun voimin, Kovanen kuvailee muutosta.

Kovanen teki henkilökuljetusbisneksessä paljon töitä ravintoloiden ja hotellien kanssa. Ravintola-ala olikin hänen mukaansa yrityksen tärkein kohderyhmä.

- Nyt täytyy vain olla toiveikas, että ravintola-alaa koskeva tiukka lainsäädäntö vapautuisi Suomessakin. Markkinoiden pitäisi antaa itse hoitaa enemmän bisnestään, yrityksensä Kovanen Capital Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Kovanen sanoo.

Ami Hasan: Erikoistuminen pizzaan ja pastaan kannatti

Markkinointiguru, Hasan & Partnersin hallituksen puheenjohtaja Ami Hasan on seurannut Classic Pizzan tarinaa alusta alkaen.

- Olen kesähankolainen ja nähnyt ensimmäisen Classic Pizzan ja ensimmäisen Makaronitehtaan perustamisen. Yrittäjät Juha ja Merja ovat erikoistuneet pizzaan ja pastaan ja luoneet niiden ympärille toimivan palvelukonseptin.

Hasan on tehnyt markkinointia muun muassa kansainvälisille jättiketjuille McDonald´sille ja Burger Kingille.

- Kaikki kaikessa on asiakaskokemus. Se syntyy tuotteesta, palvelusta ja kommunikoinnista.

Teknologian merkitys kasvaa jokapäiväisessä ravintolatyössä.

- Tuotteiden tilaamisia ja muita käytännön asioita on tehty vuosien kokemuksella eli peukalotuntumalla. Jatkossa tekoäly kertoo tarkasti, paljonko asiakkaita on tulossa, mihin aikaan ja mitä he todennäköisesti syövät ja mikä on terassisää. Räätälöity kommunikointi asiakkaan ja ravintolan välillä kasvaa.

Juha Toivanen: Uusia avauksia ulkomaille

CPR Finlandin toimitusjohtaja Juha Toivanen kertoo, että yritys sai nyt ensi kertaa "oikean hallituksen". Perttu Pölösen, Heikki Kovasen ja Ami Hasanin lisäksi hallitukseen kuuluvat Juha Toivanen ja Classic Pizzan kehitys- ja laatujohtaja Merja Rahkola-Toivanen.

- Olen ollut 25 vuotta hallituksessa diktaattorina ja hoitanut paljon asioita yksin. Monipuolinen hallitus laajentaa katsantokantoja, haastaa rakentavasti, tuo liike-elämän kokemusta ja tulevaisuuden visiointia.

Korona toi ravintolatoimintaan epävarmuuden.

- Kun liiketoiminta palaa niin sanotusti "new normal" -tasolle, niin teemme seuraavat siirrot. Ketju kasvaa kotimaassa nykyisellä ja uudella konseptilla. Laajennamme myös franchise-kumppanuuksia.

Yrityksen ravintolatoiminta Tanskassa ja Ruotsissa lopetettiin koronan takia.

- Tanska ja Ruotsi olivat hitaan kasvun uralla ja ilman koronaa olisimme saaneet ravintolat rullaamaan tämän vuoden jälkeen. Tanskassahan Classic Pizza Restaurant voitti Kööpenhaminan Paras Pizza 2020 -äänestyksen.

- Tulevaisuudessa jatkamme laajentumista ulkomaille uudella puhdilla ammattimaisen hallituksen voimin. Uusia paikkoja haetaan koko ajan, Toivanen kertoo.