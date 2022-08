Fysioterapia ja Kuntoutus 2022 Helsingin Messukeskuksessa 28.–29.9.2022: Kuntoutuksella työkykyä ja aivoterveyttä

Fysioterapia ja Kuntoutus 2022 -messuilla on esillä alan laajin ja monipuolisin tarjonta, kuntoutuksen ja terapiatyön välineet, laitteet ja tarvikkeet. Ohjelmalavoilla kuultavat puheenvuorot esittelevät parhaita käytäntöjä ja innostavat keskusteluun. Yksi asiantuntijoista ja keynote-puhujista on pitkän linjan erikoislääkäri ja sote-ammattilainen Pippa Laukka, joka puhuu työkyvystä keskiviikkona 28.9. klo 13.30 teemalla Hyvinvointia ja energiaa jokaiseen päivään.

Kuntoutus on tärkeää niin yksilön hyvinvoinnin kuin yhteiskunnan kannalta. Puhutaan sekä elämänlaadullisista vaikutuksista että järkevistä taloudellisista resursseista. On kaikkien etu, että ihmiset pysyvät terveinä ja toimintakykyisinä.

Tämän päivän kuntoutuksessa on käytössä mm. etäteknologiaa, robotiikkaa, virtuaalitodellisuutta ja pelillisiä menetelmiä. Miten uudet teknologiset ratkaisut mahdollistavat osallistumisen kuntoutukseen, ryhmätoimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen? Tähän asti kuntoutuksessa käytettävän teknologian tutkimukset ovat keskittyneet tekniseen käytettävyyteen, ja kuntoutujien subjektiivisia kokemuksia teknologian käytöstä on tutkittu vain vähän. Teknologioita tulisikin tutkia vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden näkökulmasta. Jyväskylän yliopistossa on tutkittu teknologiaa hyödyntävää kuntotutusta useissa tutkimushankkeissa. Liikuntatieteellisen tiedekunnan fysioterapia-tiimi nousee messujen ohjelmalavalle keskiviikkona klo 15–16 ja torstaina klo 13–14 esittelemään alan tuoretta tutkimustietoa.

Suomen Fysioterapeuttien järjestämien koulutuspäivien teemoina ovat työkyky ja aivoterveys.

Aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen ravinto, liikunta ja päihteettömyys. Myös fyysisellä aktiivisuudella on vaikutusta aivoterveyteen.

– Fyysisten haasteiden lisäksi nykypäivän työelämä haastaa aivoja ennennäkemättömällä tavalla. Ärsyketulva on valtava ja aivoilta vaaditaan entistä enemmän plastisuutta jokapäiväisessä työssä.

Keskustelu työurien pidentämisestä pakottaa sekin pohtimaan keinoja, joiden avulla ihmiset jaksaisivat työssä pidempään. Työn muokkaaminen tekijälle sopivaksi on niistä yksi. Kyvyttömyys tiettyyn tehtävään ei tarkoita sopimattomuutta kaikkeen työhön, sanoo Suomen Fysioterapeutit ry:n kehittämisasiantuntija Hanna Häkkinen.

Samanaikaiset tapahtumat luovat sisällöllistä synergiaa



Samanaikaisesti Helsingin Messukeskuksessa pidettävät Fysioterapia ja Kuntoutus- sekä Hyvä Ikä -messut tukevat toisiaan sisällöllisesti. Tapahtumat tarjoavat näkökulmia niin fysioterapia-alan ammattilaisille ja kuntoutujille kuin vanhusten parissa työskenteleville ja ikäihmisille.

Fysioterapia & Kuntoutus 2022 - messut ja koulutuspäivät Helsingin Messukeskuksessa ke-to 28.-29.9.2022. Ammattilaisten sisäänpääsy veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi netissä. Yleisökävijöiden messuliput 10 € (ovelta 12 €).





Samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään myös Hyvä Ikä -messut, joka on vanhustyön ja vanhuusiän oma tapahtuma. Kävijät voivat vapaasti tutustua molempiin.



Tapahtumakokonaisuuden järjestävät yhteistyössä Expomark Oy ja Suomen Fysioterapeutit ry. Hyvä Ikä -messujen yhteistyökumppanina on Vanhustyön keskusliitto.





