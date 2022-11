Gallant ja Talco yhdistävät liiketoimintansa

Kotkalaisen Talco Knowhow’n, joka tunnetaan Talco-nimellä, liiketoiminnot siirtyivät Gallantille marraskuun alussa. Yrityksen uudeksi nimeksi tulee Gallant Talco Oy.

Muutos vahvistaa sekä Gallantin että Talcon asiakkaita, sillä asiakkaita palvellaan jatkossa Netvisor- ja Procountor-taloushallinto-ohjelmistojen lisäksi myös taloushallinnon pilvipalvelu Fennoalla. Talcon asiakkaat saavat tarjolle entistä laajemman asiantuntijapalveluiden repertuaarin.

Talco on tuottanut laadukkaita taloushallintopalveluja yrityksille jo yli 30 vuotta. Sähköisten palvelujen myötä Talcolla on asiakkaita ympäri Suomen, mutta erityisen vahva jalansija yrityksellä on Kaakkois-Suomessa Kotka–Hamina-alueella.

“Huomasimme, että jaamme Talcon omistajien kanssa samat arvot. Tämä oli hyvä lähtökohta liiketoimintojen yhdistämiselle. Haluamme panostaa asiakkaidemme henkilökohtaiseen palveluun sekä yhdistää asiantuntemuksen ja ohjelmisto-osaamisen”, Gallantin toimitusjohtaja Tuomas Tahvanainen kertoo.

Gallant pystyy jatkossa tarjoamaan Talcon nykyisille asiakkaille entistä kokonaisvaltaisempaa taloushallinnon asiantuntemusta, kun palvelut tällä saralla laajenevat.

“Sekä Gallantin että Talcon arvot kumpuavat yrittäjyydestä ja asiakaslähtöisyydestä. Pystymme palvelemaan Talcon nykyisiä asiakkaita entistäkin paremmin uusien asiantuntijapalveluiden ansiosta”, Talcon toimitusjohtaja Lasse Talsi toteaa.

Yhtiöt työllistävät 190 henkeä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 11,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antavat:

Tuomas Tahvanainen, toimitusjohtaja

Gallant Oy

puh. 050 356 3892, tuomas.tahvanainen@gallant.fi

Lasse Talsi, toimitusjohtaja

Talco Knowhow Oy

puh. 040 543 9292, lasse.talsi@talco.fi

Aleksi Talsi, varatoimitusjohtaja

Talco Knowhow Oy

puh. 050 479 3008, aleksi.talsi@talco.fi