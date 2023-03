Galleria Vanaja avautui Hämeenlinnan Vaakunaan

Hämeenlinnalaisen taiteilijan, Päivi Lartaman, luotsaama Galleria Vanaja on matalan kynnyksen omatoimigalleria Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnassa.

– Galleria Vanaja on avoinna niin hotellin vieraille kuin ohikulkijoillekin. Se on uuden tyyppinen galleria, johon kuka tahansa voi mennä matalalla kynnyksellä. Ei tarvitse asioikseen lähteä, vaan voi vaikkapa Le Blasonissa illastamisen jälkeen tai juoksulenkin yhteydessä pysähtyä ihastelemaan näyttelyä, gallerian taidekoordinaattorina toimiva Päivi Lartama kertoo.

– Lisäksi galleria on helppo löytää, sillä se sijaitsee heti vasemmalla, kun saapuu hotellin pääovista sisään, hän jatkaa.

Gallerian taidenäyttelyt vaihtuvat neljän viikon välein – kysyntä on ollut suurta, ja ensimmäinen vuosi onkin jo buukattu täyteen.

– Galleriaan on jatkuva taiteilijahaku, johon löytyy ohjeet nettisivuiltamme. Tämä vuosi on kuitenkin jo täyteen buukattu. Kun tieto gallerian avaamisesta levisi, niin meni ehkä pari viikkoa ja kaikki vuoden näyttelyajat olivat varattu. Vuoden 2024 kalenterin sivut ovat jo auki, joten kiinnostuneiden kannattaakin hakea mukaan jo hyvissä ajoin, Päivi kertoo.

Idea galleriaan lähtikin taiteilijoiden tarpeesta tilalle, johon voi hakea myös itseoppineet taiteilijat.

– Minä taiteilijana olin vailla tilaa, jossa saisin taidetta laajasti esille ja tiesin, että kysyntää tällaiselle gallerialle olisi. Suomessa on niin ammattikoulutuksen saaneita kuin paljon ”itseoppineitakin” taiteilijoita. Kaiken tasoiset taiteilijat voivat hakea näyttelyaikaa Galleria Vanajaan, Päivi tietää.

Taidetta pinnan alta

Ensimmäisen näyttelyn Päivi avasi itse: Ajan tuoma -näyttely on esillä vielä maaliskuun loppuun saakka.

– Aloitin galleriatoiminnan omalla ”testinäyttelyllä”. Ajan tuoma -näyttely käsittelee minuuden eri kerrostumia. Maalaan industrial-henkisiä abstrakteja maalauksia, joissa näkyy ajan tuoma patina. Taiteilijana minua kiehtoo rouheat, kuluneet ja iskuja saaneet pinnat, Päivi kuvailee.

Piirustus, maalaus ja taidegrafiikka ovat aina liittyneet Päivin opintoihin ja myöhemmin myös työelämään.

– Olin jo hyvin varhaisessa vaiheessa taiteellisuuteen taipuvainen. Kirjoitin ylioppilaaksi kuvataidelukiosta ja myöhemmin valmistuin ammattikorkeakoulusta muotoilijaksi. Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2008 lähtien, ensin sisustus- ja muotialalla reilut kymmenen vuotta ja nyt päätoimisesti taiteen parissa. Studio l’ARTaman toiminta laajeni nyt taiteentekemisen lisäksi taidekoordinointiin, mikä on ihan mahtava juttu, hän iloitsee.

Ensimmäinen taidenäyttely Vaakunan galleriassa on saanut lämpimän vastaanoton.

– Vieraskirjan mukaan näyttelyä on käynyt katsomassa väkeä ympäri Suomen. Myös paljon paikallisia on poikennut. Konseptina tämä on taiteilijalle aivan loistava: Gallerian sijainti hotellin yhteydessä tuo taiteelle laajempaa näkyvyyttä ja näin ollen myös mahdollistaa hyvän teosmyynnin. Kaikki esillä olevat teokset ovat nimittäin myynnissä, joten taiteilijoihin voi ottaa suoraan yhteyttä ilman välikäsiä, mikäli haluaa viedä taidetta kotiin asti, Päivi hymyilee.

Galleria Vanajan seuraava näyttely avataan yleisölle 9. huhtikuuta.

– Seuraava taiteilija on hyvinkääläinen Laura H. näyttelyllä ”Monet kasvot”. Gallerian verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa kerrotaan aina tarkemmin meneillä olevista näyttelyistä ja itse taiteilijasta, Päivi vinkkaa.

---

Galleria Vanaja

Possentie 7, 13220 Hämeenlinna

Aukioloajat:

ma–su 8–20