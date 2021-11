Gartner 2021: M-Files sai tunnustusta Critical Capabilities for Content Services Platforms -raportissa

2021 Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms -raportissa[1] arvioitiin 20 toimittajaa neljässä eri käyttötapauksessa. M-Filesin tulokset olivat näissä kaikissa kolmen parhaan joukossa. M-Files sai parhaan sijoituksen tietojen hallinnoinnista ja turvaamisesta (4.18/5). Toiseksi korkeimman sijoituksen M-Files sai integraatioista muihin liiketoimintajärjestelmiin. Lisäksi M-Files saavutti kolmanneksi korkeimman sijoituksen 20 toimittajan joukosta sisältö- ja prosessiautomaatiossa sekä pilvipalveluissa.

"Tuloksemme tämänvuotisessa tiedonhallintaratkaisujen toiminnallisuuksia ja käyttötapauksia koskevassa raportissa vahvistaa, että olemme valinneet oikean lähestymistavan yritysten liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseen. Tietotyöläiset ovat hyödyntäneet metatietopohjaisuuttamme hakutoimintoihin ja tiedon organisointiin, mutta myös sisältöjen tietoturvalliseen jakamiseen hybridityössä. Tämä mahdollistaa sen, että asiakkaamme sopeutuvat helposti liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin", toteaa M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala.

M-Files yhdistää tietosiilot ja parantaa tietotyöläisten tuottavuutta tehokkaiden hakutoimintojen, tiedon ja dokumenttien elinkaarihallinnan sekä automaattisten työnkulkujen avulla. Tämä mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn ja minimoi tietoturvariskit.

2021 Gartner Critical Capabilities For Content Services -raportissa toimittajia arvioidaan samoilla kriteereillä kuin 2021 Gartner Magic Quadrant™ For Content Service Platforms -raportissa, jossa M-Files nimettiin tänä vuonna visionääriksi, ja sai parhaan sijoituksen tiedonhallinnan vision täydellisyydestä.

[1] Gartner, Critical Capabilities for Content Services Platforms, Lane Severson, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Tim Nelms, 19 October 2021.

