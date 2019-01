Gartner Magic Quadrant: Fujitsu jälleen johtava työasemapalvelujen tarjoaja Euroopassa

Fujitsu on saanut tutkimusyhtiö Gartnerin Magic Quadrant -raportissa tunnustusta johtavana työasemapalvelujen tarjoajana Euroopassa (Managed Workplace Services, Europe) jo kolmannen kerran peräkkäin. Gartner arvioi myös Fujitsun toimituskyvyn joukon korkeimmaksi.

Raportissa Gartnerin analyytikot sanovat, että “työpaikat ovat digitaalisen muutoksen ja työntekijöiden osallistamisen etulinjaa, joten innovatiiviset työasemapalvelut tuovat organisaatiolle kilpailuetua.”

Fujitsun strateginen näkemys työasemapalvelujen tarjoamisesta on ennallaan. Asiakasyrityksissä huomio on siirtynyt suoraviivaisesta kustannusten vähentämisestä toimistoympäristön muuttamiseen digitaalisen kyvykkyyden parantamiseksi. Kun asiakasyritykset muuttuvat, ne pyrkivät samalla tehostamaan työntekijöidensä kykyä kehittää omaa toimintaansa ja tuloksellisuuttaan. Fujitsun näkemyksen mukaan palveluntarjoajien on siksi pystyttävä tarjoamaan ratkaisuja ja laitteita, jotka sopeutuvat yksityiselämän ja työelämän rajan hämärtymiseen sekä vastaavat työntekijöiden kasvaviin odotuksiin joustavuudesta ja käyttömukavuudesta.

Fujitsun mukaan digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii palveluntarjoajalta kykyä toimittaa asiakkaille tilanteeseen sopivia palveluja sekä tarjota yksinkertainen ja automatisoitu käyttökokemus. Mahdollisuus käyttää oikeita palveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäjien haluamalla tavalla varmistaa työntekijöille pääsyn tietoon ja palveluihin, joita he tarvitsevat ollakseen tehokkaita.

Gartner arvioi Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe -raportissaan 16 johtavaa työasemapalvelujen tarjoajaa Euroopassa. Näiden tarjontaan kuuluvat digitaaliset työasemapalvelut, kuten käyttötuki- ja ulkoistuspalvelut.

“Fujitsun hallittujen työasemapalvelujen valikoima keskittyy tukemaan organisaatioita niin, että ne voivat tarjota myönteisen työntekijäkokemuksen ja auttaa heitä käyttämään sovelluksia ja tietoa mahdollisimman helposti ja tehokkaasti. Gartnerin tunnustus korostaa keskittymistämme taitavaan palvelujen toimitukseen, selvää näkemystämme markkinasta sekä sitä, että pyrimme jatkuvasti ja aktiivisesti kehittämään omaa osaamistamme”, sanoo Fujitsu EMEIAn digitaalista työasemapalvelutarjontaa johtava Martin Smithen.

“Olemme saavuttaneet tämän ihmiskeskeisellä lähestymistavallamme, joka keskittyy parantamaan loppukäyttäjäkokemusta yhdistetyillä palveluilla”, Smithen jatkaa. “Sijoituksemme kertoo, että tämä lähestymistapa herättää vastakaikua asiakkaissa. Olemme erittäin kiitollisia heidän antamastaan palautteesta ja uskomme heidän mielipiteensä vaikuttaneen merkittävästi Gartnerin arvioon Fujitsun kyvykkyydestä.”

Gartnerin Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe -raportti julkaistiin 14.1.2019.

Lehdistöyhteydet

Fujitsu Finland Oy

Viestintäjohtaja Satu Pelttari

Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari@fi.fujitsu.com