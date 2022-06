Geego ja Osuuskauppa Hämeenmaa tekevät ruutuajasta laadukasta

Move! - tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky on huolestuttavalla tasolla. Noin 40 prosentilla 5.- ja 8.-luokkaisista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arkisten toimien hoitamista ja jaksamista. UKK Instituutin liikemittareilla mitaten vain 2,6 prosenttia 16‒20-vuotiaista nuorista liikkui vähintään tunnin päivittäin. Olemme siis yhteiskuntana epäonnistuneet sytyttämään nuorissamme liikuntakipinän, joka kantaisi myös aikuisuuteen. Liikkumattomuus maksaa jo yli 4 miljardia, joten suunnan kääntämiseksi tarvitaan laajoja ja samanaikaisia toimia.

Yhteistyön ydin on Geego-sovellus. Liikkumisen ja perheen yhteisen ajan ei tarvitse kilpailla älylaitteiden kanssa – geegoilu yhdistää nämä kaikki! Geego-sovellus tarjoaa helpon ja edullisen tavan pitää hauskaa yhdessä. Se innostaa koko perheen taaperosta isovanhempiin haastamaan itsensä ja toisensa kokeilemaan uusia asioita. Sadat erilaiset liikuntahaasteet yhdessä pelimaailmasta tutun palkitsemisen kanssa kannustavat kehittämään omia taitoja sinnikkäästi. Älylaite toimii ”työkalupakkina”, mutta ei suorituspaikkana. Lapset vaihtavat roolinsa katsojasta tekijäksi. Prismoissa myytävien Geego by Exel-välineiden ostajat käyttävät sovellusta ilmaiseksi kahden viikon ajan.

Lapsuusvaiheessa on keskeistä, että lapsi innostuu liikunnasta. Ilon ja hauskuuden kokemukset yhdessä esimerkkiä näyttävien vanhempien kanssa, ovatkin niitä tekijöitä, joihin perustuu lapsen pysyminen mukana liikunnassa ja urheilussa.

Geego Hämeenmaan Prismoissa

”Meillä on yhteistyön puitteissa isot hartiat luoda uusi terveellinen ilmiö, jossa lapsilta tai aikuisilta ei olla ”riistämässä” älylaitteita pois, vaan luoda niille järkevämpää ja yhteiskunnallisesti merkityksellisempää käyttöä. Olemme todella kiitollisia, että Hämeenmaa tarttui haasteeseen meidän kanssamme”, kertoo Geego KidsIn perustaja Heidi Leivo.

Tutkimuksissa on todettu, että vanhempien liikuntatottumuksilla on tärkeä merkitys liikunnallisen elämäntavan kehittymisessä. Tutkimuksissa on havaittu, että vanhempien liikuntatottumukset näkyvät heidän lastensa liikunta-aktiivisuudessa jopa 46-vuotiaaksi saakka.

”Perheen kesken vietetty yhteinen aika on merkityksellistä. Haluamme olla mukana edistämässä lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa sekä edesauttaa ilon kautta uusien taitojen oppimista. Geego-sovelluksen avulla myös lähiluontoon tutustumisen kynnys madaltuu hienosti”, toteaa Osuuskauppa Hämeenmaaasiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.

”Trendin luominen ottaa aikansa, mutta toisaalta tiedämme, että myös vanhemmat kamppailevat arjen kiireiden ja älylaiteriippuvuuden kanssa. Ei aina tarvitse lähteä kuntosalille tai omaan hikiliikuntaan, lämmön saa myös lasten kanssa yhdessä tekemällä. Geegoilu on myös erittäin ekologinen vaihtoehto liikkumiselle ja yhdessä ololle, koska sitä voidaan suorittaa missä vaan. Lähipuistot, tyhjyyttään ammottavat leikkipuistot, oma koti tai sen piha, kesämökki, naapurusto, ihan kaikki lokaatiot soveltuvat geegoiluun ja kukapa tietää, vaikka sovelluksen lajikirjosta löytyisi lapselle intohimon kohde omaan lajikategoriaan”, toteaa Leivo innostuneesti.