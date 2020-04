Gekko Paavilaisen esikoisromaani Yksisarvinen on elämänmakuinen kasvutarina

Yksisarvinen on tamperelaisen Gekko Paavilaisen (s. 1972) esikoisromaani. Kainuussa syntyneen ja Tampereelle kotiutuneen Paavilaisen nuoruusvuodet ovat inspiroineet teoksen vahvaa kasvutarinaa sekä itsensä ja identiteettinsä löytämisen teemoja. Kirjan on kustantanut ntamo ja se on julkaistu huhtikuussa.

Gekko Paavilainen, Yksisarvinen, ntamo 2020

”Halusin sitä ja olla sen haluama. Näin meissä lupausta.

Tai ainakin houkutusta.” Näin palavissaan lepertelee kirjan päähenkilö, parikymppinen Reko, rakastetustaan. Sen nimi on Tampere. On kesä 1992 ja Reko saa pian muutakin rakastettavaa. "Olin täysin hullaantunut tähän ihmiseen tässä.

Me tehtiin yhdessä kaikki taiat." Tietenkin Reko, parikymppinen päähenkilö ja minäkertoja, rakastuu. Eletäänhän rakkauden kesää 1992. Mutta samalla Reko ihastuu ja kiintyy itse elämään. Siksi hänen kintereillään on ilo pysytellä. – Jokainen, joka on elänyt 90-luvulla nuoruusvuosiaan, törmää kirjassa elähdyttävästi tuttuihin asioihin. Mutta ei Yksisarvinen ole mikään nostalgiatrippi: kasvutarina itsensä löytämisestä on aina yhtä ajankohtainen. Pääluomukseni taitaa olla Reko, jonka seurassa viihdyn itsekin. Ja onpa jännällä kaverilla aika kiehtova lähipiirikin, summaa kirjailija Gekko Paavilainen . Paavilaisen teos on niin ikään kulkenut miehen matkassa yhdeksänkymmentäluvulta. Käsikirjoituksen ensimmäinen versio valmistui lähes kolmekymmentä vuotta sitten. Teos onkin käynyt läpi monta evoluutiokierrosta, joiden seurauksena lopullinen Yksisarvinen sai muotonsa. – Päätin kolme vuotta sitten saattaa pöytälaatikossa lojuneen käsikirjoituksen valmiiksi, jotta sen saattoi esitellä kustantajille. Kirjoitin teoksen käytännössä uudelleen kuukauden aikana Sisiliassa. Kustantajan löydyttyä kirja kehittyi vieläkin pidemmälle, summaa Paavilainen prosessia. Parturi-kampaajana työskentelevä Paavilainen on tuttu 2000-luvun tv-sarjasta Sillä Silmällä. Paavilainen on yksi Man Made Lifestyle -sivuston perustajista, johon hän kirjoittaa arvioita viikoittain teatterista, elokuvista ja sarjakuvista. Lisäksi hän on juontanut lukuisia yleisötapahtumia festareista konsertteihin, mm. Pirkanmaan Priden useana vuonna. Paavilainen kertoo kirjan kirjoitusprosessistaan ja teoksesta livestream-kirjajulkkareilla lauantaina 25.4. klo 18: www.facebook.com/gekkopaavilainenofficial/live/

GEKKO PAAVILAINEN, YKSISARVINEN ntamo, Helsinki 2019

ISBN 978-952-215-788-1.

148 x 210 mm, pehmeäkantinen, 380 s.

Ulkoasu: Karri Harju. Kannen kuva: Johanna Paavilainen. Taitto: Göran de Kopior.

Suositushinta 35 euroa

