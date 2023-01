Generaattoreiden ja lämmityslaitteiden keräys Ukrainaan käynnistyy pääkaupunkiseudulla

Helsinki, Espoo ja Vantaa pyytävät pääkaupunkiseudun alueen yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita lahjoittamaan Ukrainaan Vantaalla sijaitsevaan keräyspisteeseen kautta uusia tai käyttökuntoisia generaattoreita, aggregaatteja, lämpöpuhaltimia ja muita lämmittimiä. Lahjoittajia pyydetään ottamaan yhteyttä kaupunkien yhteyshenkilöihin ennen lahjoituksen tekemistä.

Kaupungit toivovat, että lahjoitettavat laitteet toimitetaan keräyspisteeseen kuljetusta varten pakattuna ja sisältö merkittynä pakkauksen päälle. Luvan antaneiden lahjoittajien nimet julkaistaan hel.fi/ukraina-sivustolla 24. helmikuuta 2023 eli sodan syttymisen vuosipäivänä.

Kun keräysaika on päättynyt, laitteista tehdään listaus. Lista lähetetään sisäministeriön asiantuntijoille, jotka hyväksyttävät tavarat Ukrainan hallinnolla. Hyväksynnän jälkeen tavarat toimitetaan varikolta eteenpäin Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Lahjoituksia otetaan vastaan 30.1.–10.2.2023 Vantaan Tuupakan varikolla (osoite: Tuupakantie 10, 01740 Vantaa). Vastaanottopiste on avoinna maanantaista torstaihin kello 7–15 ja perjantaisin kello 7–13.

Keräys on osa Eurocities-kaupunkiverkoston Generators of Hope -kampanjaa Ukrainan hyväksi. Lisätietoja: Generators of hope: city-to-city relief for Ukraine.

Ennakkoilmoitukset lahjoituksista

Yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä lahjoittajia pyydetään ilmoittamaan sähkövirran tuotantoon ja lämmitykseen tarkoitettujen generaattoreiden ja laitteiden lahjoituksesta etukäteen seuraaville yhteyshenkilöille:



• Helsinki: erityissuunnittelija Outi Jäppinen, Helsingin kaupunginkanslia, puh. 040 574 3588, s-posti: outi.jappinen@hel.fi

• Espoo: viestintäpäällikkö Virpi Pakkala, puh. 046 877 3282, s-posti: virpi.pakkala@espoo.fi

• Vantaa: kansainvälisten asioiden päällikkö Elina Värtö, puh. 040 171 8052, s-posti: elina.varto@vantaa.fi

Muita auttamisen mahdollisuuksia

Ukrainaa ja ukrainalaisia voi auttaa myös lahjoittamalla rahaa kansainvälisten keräysten kautta. Raha-lahjoituksia voi tehdä muun muassa seuraavien organisaatioiden välityksellä: Punainen Risti, Unicef, Pelastakaa Lapset, SOS Lapsikylä, Plan International, UN Women, Kirkon Ulkomaanapu, World Vision ja Fida.

Lisäksi voi auttaa vapaaehtoistoiminnan ja esimerkiksi vaate- ja tavaralahjoitusten avulla. Tietoa erilaisista auttamisen tavoista on kootusti sivustolla: Ukrainan humanitaarinen kriisi – auttamisen mahdollisuudet pääkaupunkiseudulla.





Tiedote ruotsiksi ja englanniksi liitteenä.