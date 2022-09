Geolo-ratkaisu voitti Euroopan HPA-palkinnon

Geolo-ratkaisu voitti Brysselissä järjestetyssä Heat Pump Award -kilpailun The Lighthouse Heat Pump Project -kategoriassa. Kilpailu on European Heat Pump Associationin (EHPA) hanke, jossa etsitään tehokkainta, älykkäintä ja kestävän kehityksen mukaisia lämpöpumppuratkaisuja.

Tuomariston mukaan Geolo-ratkaisu osoittaa korkeatasoista luovuutta ainutlaatuisen ongelman ratkaisemiseksi ja innostaa muita kehittämään omia projektejaan.

– Paljon on tehty porukalla töitä Geolon eteen. Myönnetty palkinto on osoitus siitä, että olemme saaneet yhdessä aikaan jotakin erittäin merkittävää. Kotimaisin voimin suunnitellulla ja valmistetulla Geololla on myös merkittävää vientipotentiaalia, toteaa Rototecin Jaakko Jokitalo.

Takaa jopa CO2-päästöttömyyden



Rakennusteollisuus on yksi eniten päästöjä aiheuttavista toimialoista, minkä takia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on keksittävä uusia keinoja.

Geolo-kokonaisratkaisu on täysin uudenlainen tapa minimoida rakennusaikaisia CO2-päästöjä ja energiankulutusta sekä optimoida rakennusaikaisia tuotanto-olosuhteita. Ratkaisun avulla rakentamisen aikaisen lämmityksen voi toteuttaa hiilineutraalisti uusiutuvan maalämmön avulla.

– Geolo on käytännössä rakennusaikaista lämmitystä ja viilennystä tuottava pienvoimala, joka on suunniteltu rakennusaikaisten olosuhteiden hallintaan, Jokitalo täsmentää.

Rakentamisen laatu pysyy Geolon avulla korkealla, kun oikeat olosuhteet taataan rakennusmateriaaleille ja rakenteille vuodenajasta riippumatta. Tämä maksimoi rakennuksen elinkaaren pituuden sekä parantaa kiinteistön ja ihmisten hyvinvointia. Lisäksi Geolo auttaa pitämään rakennushankkeen aikataulussa.

Ratkaisu säästää rakennuskustannuksia, mutta ennen kaikkea vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä – ja takaa jopa täysin päästöttömän lopputuloksen. Myös loppukäyttäjälle tämä tarkoittaa elämistä ja työskentelyä terveellisessä kiinteistössä.

Rototec on Euroopan suurin maalämpöratkaisujen toimittaja ja alan edelläkävijä. Geoenergia on maasta saatavaa uusiutuvaa energiaa, jolla voi lämmittää ja viilentää kaikenkokoisia kiinteistöjä. Rototecin kokonaisvaltainen konsepti kattaa koko prosessin konsultoinnista ja maalämpöjärjestelmien suunnittelusta niiden käyttöönottoon. Rototec-konserni perustettiin vuonna 2007, ja se toimii Pohjoismaissa. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli noin 51 miljoonaa euroa. www.rototecgroup.com

Heat Pump Award -kilpailu on European Heat Pump Associationin (EHPA) hanke. Se lanseerattiin vuonna 2011 tuomaan esiin kaupunkeja, alueita ja yrityksiä, jotka ovat ottaneet käyttöön energiatehokkaan lämpöpumpputekniikkaratkaisun. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa lämpöpumppujen mahdollisuuksista ja kannustaa niiden käyttöön, kerätä esimerkkejä parhaista käytännöistä sekä antaa tunnustusta alan innovatiiviselle ja jatkuvalle kehitystyölle.