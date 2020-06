Gerbynmäen kuntoportaat avataan 19.6.

Vaasaan saadaan jo toiset kuntoportaat, kun Gerbynmäen portaat otetaan käyttöön perjantaina 19.6.

Vaasan kaupungin liikuntapalvelut on rakennuttanut kuntoportaat Gerbynmäelle eli tuttavallisemmin Rapatunturille Gerbyn koirapuistoa vastapäätä.

Portaiden pituus on noin 59,3 metriä ja askelmia lähtötasanteelta 133. Rappujen nousukulma on 21 astetta koko nousun ajan. Keskellä portaita on yksi levähdyspaikka.

- Kuntoportaita on kovasti toivottu lisää, joten on mahtavaa, että nyt saamme jo toiset portaat Vaasaan. Porrastreeni on suosittu treenimuoto ja sopii niin aloittelevalle liikkujalle kuin aktiiviurheilijallekin, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Valaistus Gerbyn ja Öjbergetin portaisiin

Gerbyn kuntoportaisiin tulee myös valaistus, ja valotolpat asennetaan loppukesästä. Myös Öjbergetin vuonna 2019 valmistuneisiin kuntoportaisiin saadaan syksyksi valaistus.

- Gerbynmäelle tulee perinteiset valotolpat. Öjbergetin portaiden kaiteiden alle asennetaan led-nauhat, joilla valaistaan koko kävelylinja, kertoo työnjohtaja Vesa Hietala.

Gerbyn kuntoportaiden rakennuttaminen maksoi 45 000 euroa.