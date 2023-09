Gigantin uusi myyntijohtaja Pasi Puputti haluaa entistä parempaa palvelua, mutta huomioivalla otteella: ”Myymme ratkaisuja ihmisille, emme tuotteita tilastoihin”

Pasi Puputin mittava ura kodinelektroniikan parissa sai uuden luvun elokuun alussa Gigantin B2C-myyntijohtajatittelin myötä. Puputti siirtyi alun perin Giganttiin 2017, viihdyttyään sitä ennen Keskolla kodinelektroniikan kaupallisissa tehtävissä 13 vuoden ajan. Sittemmin hän on toiminut päällikkönä Gigantin pienkoneiden ja yritysmyynnin tuote- ja palvelukategorioissa, sekä luotsannut menestyneesti koko B2B-yksikköä aina syyskuusta 2022 asti.

”Kodinelektroniikan maailmaan on ollut helppo hurahtaa, se yhdistää aidosti myös todella monia giganttilaisia. Yritysmyyntimme on ollut mahtava ponnahduslauta ja antanut lisää näköalaa siitä, miten laajoja mahdollisuuksia voimme asiakkaillemme tarjota. Viime tilikaudella koulutimme jokaiseen 42 Giganttiin yritysmyyntivastaavan ja saimme myymälöiden B2B-myynnissä 14 % kasvun, mutta ennen kaikkea vankkaa laadullista asiantuntijuutta.”

Vaikka hyväntuulisesta energiastaan tunnettu Puputti puhuukin mielellään yritysmyynnistä, vielä mieluummin hän puhuu siitä, mikä on ollut hänen uransa tärkein oivallus myynnistä lähes 20 vuoden ajalta.

”Kohtaamme sitten yritys- tai yksityisasiakkaita; myymme ratkaisuja ihmisille, emme tuotteita tilastoihin. Vaikka meille on tärkeää kehittää palveluamme tehokkaammaksi ja saavutettavammaksi, yhä tärkeämpi on pitää kiinni siitä, että meihin luotetaan asiantuntijoina. Siksi panostamme sisäiseen kouluttautumiseemme: nyt syksyllä kymmenet verkko- ja lähikurssimme pyörivät jälleen sadoille myyntihenkilöille ympäri Suomea.”

Gigantin kehitys saavutettavuudessa tarkoittaa Puputin mukaan esimerkiksi livemyyjäpalvelua verkossa ja yksityistä ajanvarausta myymälöiden asiantuntijoille.

”Livemyyjämme kohtaavat asiakkaita verkossa, videopuhelun välityksellä. Tällä hetkellä olemme nelinkertaisen myynnin vauhdissa verrattuna viime vuoteen, ja laajennamme livemyyjäpalvelua syksyllä myös yritysasiakkaidemme suuntaan. Yritysasiakkaiden kiireistä arkea huomioimme myös netin kautta varattavilla ennakkoajoilla myymälöihin, joissa asiantuntijoidemme kanssa pääsee asioimaan omavalintaiseen aikaan.”

Tehokkuutta asiakaskokemukseen Gigantin myymälöissä haetaan siirtymällä tänä vuonna aiempaa joustavampaan palvelumalliin, jossa asiakas pääsee hoitamaan yhden myyjän avulla useat eri tarpeensa. Puputin mukaan ensikokemukset asteittaisesta siirtymästä ovat olleet myönteisiä.

”Yhden myyjän taktiikka tuo palveluumme joustavuutta ja tehokkuutta asiakkaille, ja mielekkyyttä sekä vaihtelua myyjille, jotka ovat aiemmin keskittyneet vain yhteen tai kahteen tuotekategoriaan. Moni myymälämme on palvellut kyseisellä mallilla onnistuneesti jo ennen tätä vuotta, ja asiakkailta on saanut positiivista palautetta myös se tapa, jolla henkilökohtainen yhteys säilyy saman myyjän kanssa palvelun loppuun asti.”

Palvelunopeuden kehittämisen suhteen Puputti näkee Gigantin uuden logistiikkakeskuksen keskeisenä tulevaisuuden valttina niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaidenkin palvelussa.

”Helsingin Oulunkylässä sijaitseva uusi keskusvarasto on vastauksemme yhä nopeampiin toimituksiin. Joulukauden alkuun mennessä meillä on valmius toimittaa isoja kodinkoneita asennuksella jopa saman päivän aikana 1,7 miljoonalle asiakkaallemme, ja 3,3 miljoonalle asiakkaallemme jo seuraavan päivän aikana. Mikäli uuni jostain syystä siis rikkoutuisi ennen joulua kinkunpaistossa, apu on entistä lähempänä.”