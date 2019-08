Giuditta-operetti Vaasan kaupunginteatterin näyttämöllä tammikuussa

Tulevana talvena vieraillaan Afrikan kuuman auringon alla, koetaan kiihkeää rakkautta ja nautitaan upeista musiikkinumeroista. Franz Lehárin säveltämä Giuditta-operetti saapuu Vaasan kaupunginteatterin näyttämölle tammikuussa.

Helsinkiläisen Opera Boxin tuottama Giuditta sai ensi-iltansa helmikuussa Aleksanterin teatterissa. Suuren suosion saavuttanut esitys saapuu nyt Vaasan näyttämölle. Operetti toteutetaan yhteistyössä Opera Boxin, Vaasan kaupunginteatterin, Vaasan Oopperan sekä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa.

Tarina vie katsojat Välimeren aurinkoon, Pohjois-Afrikan tummansinisiin öihin ja 30-luvun savuisiin yökerhoihin. Giuditta karkaa upseeri Octavion kanssa tylsää avioliittoaan, mutta sota erottaa rakastavaiset. Lopulta nainen joutuu valitsemaan onnen ja intohimon välillä. Operetti on täynnä kiihkeitä juonenkäänteitä, kaunista musiikkia ja hehkuvaa pukuloistoa. Giuditta sisältää useita hittiaarioita, kuten Meine Lippen, sie küssen so heiss , Freunde, das Leben ist lebenswert ja In einem Meer von Liebe.

Giuditta on Lehárin viimeiseksi jäänyt operetti, jonka on sanottu olevan elokuvallisempi ja kunnianhimoisempi kuin Lehárin aiemmat operetit. Giudittaa onkin kuvailtu Lehárin oopperamaisimmaksi operetiksi.

Libreton ovat kirjoittaneet Paul Knepler ja Fritz Löhner-Beda ja teksti on Marika Hakolan suomentama. Vaasassa nähtävän esityksen ovat ohjanneet Ville Saukkonen ja Marianna Metsälampi, ja tuottajana toimii Ville Salonen. Vaasan kaupunginorkesteria johtaa kapellimestari Jonas Rannila. Puvustus sekä lavastus ovat Taina Relanderin käsialaa, ja koreografiat on suunnitellut Elina Orpana.

Giudittan nimikkoroolissa vuorottelevat sopraanot Mari Palo ja Riikka Hakola. Octaviona nähdään tenori Markus Nykänen. Muissa rooleissa esiintyvät Emilia Vesalainen-Pellas, Ville Salonen, Mika Nikander, Markus Nieminen, Aku Rantama, Sampsa Vanhala, Teemu Lönnmark sekä tanssijat Anni Kaila, Ilona Salonen, Antti Nieminen ja Jaakko Nieminen.

Giuditta saa ensi-iltansa 10. tammikuuta 2020. Operetti on Vaasan kaupunginteatterin ohjelmistossa ainoastaan viiden esityksen verran.