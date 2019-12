Giuditta Vaasaan tammikuussa: ”jotain aivan muuta kuin perinteinen operetti”

Giuditta-operetti leiskuu intohimoa Vaasan kaupunginteatterin näyttämöllä tammikuussa. Vierailuesitys kuljettaa katsojat Afrikan tummansinisiin öihin Vaasan kaupunginorkesterin säestämänä.

Giuditta on säveltäjä Franz Lehárin viimeiseksi jäänyt ja kunnianhimoisin operetti, jota ei ole usein päästy näkemään Suomen näyttämöillä. Libreton ovat kirjoittaneet Paul Knepler ja Fritz Löhner-Beda. Helsinkiläisen Opera Boxin tuottama Giuditta sai ensi-iltansa helmikuussa Aleksanterin teatterissa, ja saapuu tammikuussa viihdyttämään pohjalaisyleisöä Vaasan kaupunginteatteriin.

Lumoava Giuditta jättää miehensä Manuelen ja karkaa upseeri Octavion kanssa Pohjois-Afrikkaan. Octavio määrätään rintamalle sotilastehtäviin, ja hän joutuu jättämään Giudittan taakseen. Giuditta ryhtyy esiintyjäksi paikalliseen yökerhoon, josta Octavio hänet lopulta löytää. Intohimo on edelleen tallella, mutta ylpeys on koitua rakkauden kohtaloksi.

Toteutus on tulvillaan pukuloistoa ja operetti sisältää useita hittiaarioita, kuten Meine Lippen, sie küssen so heiss, Freunde, das Leben ist lebenswert ja In einem Meer von Liebe. Giuditta on saanut vaikutteita mm. 30-luvun Marokko-elokuvasta, jota tähdittivät Marlene Dietrich ja Gary Cooper.

Operetti toteutetaan yhteistyössä Opera Boxin, Vaasan Oopperan sekä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Orkesteria johtaa kapellimestari Jonas Rannila. Tuottajana toimii Pierrinon roolissakin nähtävä Ville Salonen. Puvustuksen ja lavastuksen on suunnitellut Taina Relander ja koreografian Elina Lindroos.

Marianna Metsälampi ohjaa teoksen Vaasan näyttämölle Ville Saukkosen alkuperäisohjauksen pohjalta.Saukkoselle Giuditta on yksi toteutuneista unelmista ohjaajana.

- Tiesin aina, että haluan ohjata tämän Giuditta-operetin: intohimoa Afrikassa ja 30-luvun hehkuvaa synnillisyyttä. Jotain aivan muuta kuin perinteinen operetti husaareineen ja aatelishöpsöttelyineen. Tämä oli Lehárin ja operettiajan joutsenlaulu – tämän jälkeen musiikkiteatterin valtikka siirtyi amerikkalaisen musikaalin maailmaan, Saukkonen toteaa.

Giudittan nimikkoroolissa vuorottelevat sopraanot Mari Palo ja Riikka Hakola. Octaviona esiintyy tenori Heikki Halinen. Muissa rooleissa nähdään Emilia Vesalainen-Pellas, Ville Salonen, Mika Nikander, Markus Nieminen, Aku Rantama, Sampsa Vanhala, Teemu Lönnmark, Erja Honkamaa, Karl-Henrik Wahlfors, Risto Saarela sekä tanssijat Anni Kaila, Jaakko Nieminen, Ilona Salonen ja Miika Alatupa.

Giuditta saa ensi-iltansa 10. tammikuuta 2020. Operettia esitetään ainoastaan viiden näytöksen verran Vaasan kaupunginteatterissa.