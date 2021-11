Glasgow’n ilmastoneuvottelut vauhdittavat myös suomalaisen maatalouden ilmastotoimenpiteitä

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola esittää tuulivoimalakia, metsäpaneelin perustamista ja metsäverotuksen uudistamista 10.11.2021 09:18:00 EET | Tiedote

MTK:n Tiirolan mukaan ylikuumeneva tuulivoimarakentaminen aiheuttaa tarpeetonta metsäkatoa. Tuulipuiston alueella lainsäädäntö on kunnossa, mutta tuulivoimapuistojen siirtolinja-aluilla on Tiirolan mukaan menossa laillistettu ryöstö, johon pitää lainsäädännöllä puuttua. - Tuulivoimarakentamisessa on villin lännen meininki.