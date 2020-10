Gluteeniton ja free from -trendit jatkavat kasvuaan.

Syysuutuuksin vesi kielelle: Gluteenitonta herkuttelua ja terveellisiä eväitä 23.10.2020 07:08:00 EEST | Tiedote

Myös gluteenitonta ruokavaliota noudattavat ansaitsevat ruokapöytäänsä herkkuja ja ravitsemuksellisesti ansiokkaita tuotteita. Moilas tuo lokakuussa markkinoille jälleen kaksi kaivattua uutuutta erityisruokavaliota noudattavien arkea helpottamaan. Moilas Gluteeniton Valkosipulileipä on esipaistettu pakaste, jolla on helppo loihtia tuoreen leivän tuoksu ja tunnelma kodin nautintohetkiin ja aterioihin. Moilas Gluteeniton Evässämpylä on kypsä pakaste, joka mahdollistaa reilun eväsleivän helpon tekemisen vaikkapa töihin, kouluun tai harrastuksiin.