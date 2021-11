GoGolf ja GolfStar kehittävät golfalaa Itämeren molemmin puolin

GoGolf Group

Suomen suurin golftoimija GoGolf on solminut merkittävän yhteistyösopimuksen Pohjoismaiden suurimman golfkenttäkonsernin GolfStarin kanssa. GoGolf ja GolfStar kehittävät yhdessä pohjoismaisten golfpelaajien mahdollisuuksia pelata golfia ympäri vuoden.

GoGolfin ja GolfStarin yhteistyö avaa uusia pelimahdollisuuksia heidän asiakkailleen. Jatkossa GoGolfin pelioikeusjäsenet voivat pelata esimerkiksi viikonloppuloman aikana veloituksetta pelioikeutensa ehdoilla yhteensä 19 kentällä Tukholman ympäristössä ja vastaavasti GolfStarin pelaajat voivat pelata 9 kentällä Suomessa.

– Viemme golfin uuteen aikakauteen ja jatkamme golfalan mullistamista sekä vanhojen näkökantojen muuttamista. Golfarit saavat uusia valintamahdollisuuksia ja pääsevät lisäksi pelaamaan ympäri vuoden. Missionamme on tehdä golfin harrastamisesta helpompaa, rennompaa ja joustavampaa, toteaa GoGolfin toimitusjohtaja Jyrki Rehumäki.

Ruotsi on yksi maailman johtavia golfmaita ja edelläkävijä alalla. GolfStar on Pohjoismaiden suurin golfkonserni, johon kuuluu 13 golfkeskusta ja 19 golfkenttää Suur-Tukholman alueella. Suomalaisella GoGolf-konsernilla puolestaan on 9 golfkenttää viidessä eri kohteessa Etelä-Suomessa. Lisäksi GoGolfilla on viisi harjoittelualuetta sekä sisäharjoittelukeskus GoGolf Lounge Espoossa 11 Trackman-simulaattorilla. Vastikään avattiin moderni sisäharjoittelukeskus GoGolf Lounge Tampere Nokialle. Samoissa tiloissa toimii Golf Skyn uusi golftavaratalo, jossa kaikki tuotemerkit ovat esillä lähes puolen hehtaarin kokoisissa tiloissa. Golftavarataloja on lisäksi kolmella paikkakunnalla Helsingin ja Turun alueilla. GoGolfilla on oma lehti sekä 50 000 jäsenen golfyhteisö.

– Golfala kehittyy positiivisesti ja nyt on oikea aika rikkoa vanhoja toimintatapoja ja kehittää toimintoja. GolfStar on monessa suhteessa ollut esikuvana GoGolfille luodessamme kasvustrategiamme ja kehittäessämme kentänhoitotoimintoja. Uskomme, että GolfStarin pitkäaikainen kokemus ”Multi-course operator” -toiminnasta tulee tukemaan kasvuamme Suomen markkinoilla. Yhteistyö tulee lisäksi tukemaan välinekauppamme Golf Skyn sekä verkkoportaalimme laajentumista Ruotsin markkinoille, Jyrki Rehumäki jatkaa.

– Arvostamme suuresti kaikkea mitä GoGolf on verrattain lyhyessä ajassa tehnyt golfpelaajien hyväksi ja voittajina tulevat nytkin olemaan yhteiset asiakkaamme. GolfStarin ja GoGolfin välinen yhteistyö tähtää myös mahdollisimman suuriin synergiavaikutuksiin muun muassa yhteisostoissa, markkinoinnissa, mediassa sekä kentänhoidossa. Operatiivinen toiminta tulee tehostumaan uuden teknologian sekä yhteisten IT-alustojen kautta Suomen ja Ruotsin rajojen ulkopuolelle, toteaa GolfStarin toimitusjohtaja ja perustaja Tony Trigell.

– Tämä syvällinen yhteistyö on lähtölaukaus jollekin uudelle ja suuremmalle Euroopan golfalalla. Suuntaamme yhdessä katseemme kohti vastaavanlaisia yhteistyökuvioita muualla Pohjoismaissa, mutta eritoten kohti eteläeurooppalaisia golfomistajia ja golfoperaattoreita. Erityisesti nyt pandemian jälkeen Espanjan ja Portugalin golfkentät kaipaavat asiakkaita, ja GolfStarilla ja GoGolfilla on yhdessä yli 100 000 jäsentä ja asiakasta, jatkaa Tony Trigell.

Lisätiedot:

Jyrki Rehumäki, CEO, GoGolf Group, jyrki@gogolf.fi / +358 (0)50 414 4768

Tony Trigell, perustaja ja CEO, tony.trigell@GolfStar.se / +46 (0)70 308 69 69

GoGolf – Golfpalveluja, joita asiakkaamme rakastavat

GoGolf on voimakkaasti kasvavalla golfmarkkinalla toimiva kasvuyhtiö ja toimialan innovatiivinen uudistaja. Ainutlaatuinen liiketoimintakonseptimme perustuu yli 50 000 pelaajasta muodostuvan yhteisön palvelemiseen. Konseptimme mahdollistaa lajin harrastamisen ympäri vuoden, antaen kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen.

GoGolf-konserniin kuuluvat media- ja verkkokauppa GoGolf, Golf Sky -tavarataloketju, sisä- ja ulkoharjoittelukeskuksia sekä kasvava määrä golfkenttiä: Kurk, Hills, Peuramaa, Isosaari, Hirvensalo ja Vuosaari.

Tuotamme vuosittain myös lukuisia tapahtumia, olemme Suomen suurin golfopetusta tarjoava yhtiö ja harrastustoiminnan ympärivuotinen mahdollistaja. GoGolf-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli yli 16 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa työskentelee yli 140 henkilö.

www.gogolf.fi

GolfStar – Eniten golfia rahalla!

GolfStar-konserni on Pohjois-Euroopan suurin ”Multi course operator”, joka pyörittää tänä päivänä 19 golfkenttää 13 eri paikassa. Lähtöaikoja on yli 50 000 viikossa ja aktiivisia jäseniä yli 50 000.

GolfStarin golfkeskukset sijaitsevat Suur-Tukholman alueella ja ovat tänä päivänä seuraavat: GolfStar Bodaholm, Brollsta, Bromma, Gripsholm, Hässelby, International, Kungsängen, Kyssinge, Lindö, Lövsättra, Riksten, Viksberg ja Waxholm.



GolfStar-konserniin kuuluu lisäksi kaksi muuta tuotemerkkiä golfalalla.

Golfresan järjestää golftapahtumia 17 vuoden kokemuksella. Vuositasolla tapahtumia on yli 60 eri golfkentillä ympäri Ruotsia ja osallistujia on yli 7 000. Golfresan on Tour on yksi suurimpia amatööreille suunnattuja golfturnauksia Ruotsissa.

Toisena tuotemerkkinä on SmartGolfa, joka myy alennettuja greenfee-tuotteita yli 50 golfkentälle ympäri Ruotsia yli 10 000 asiakkaalle vuosittain.

GolfStarin toiminta on kannattavaa ja vuoden 2020 liikevaihto oli 175 miljoonaa SEK.





www.golfstar.se