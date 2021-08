GoGolf uudistaa organisaationsa kansainvälisen kasvun rakentamiseksi - Jyrki Rehumäestä GoGolf-konsernin toimitusjohtaja

GoGolf on nimittänyt konsernille toimitusjohtajan tukemaan yhtiön kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä. Jyrki Rehumäki, 58, on kokenut ammattijohtaja. Hänen rinnalleen on myös koottu uusi konsernitason johtoryhmä.

GoGolf Oy:n hallitus on nimittänyt konsernin uudeksi ja samalla ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi Jyrki Rehumäen, joka aloittaa tehtävässään 1.9.2021. Rehumäki on tehnyt pitkän uran mediayhtiöiden ja ICT-sektorin johtotehtävissä. Ennen nimitystään hän on toiminut GoGolfin hallituksessa. Samaan aikaan konsernin yhtiörakennetta suoraviivaistetaan ja johtoryhmää vahvistetaan. "On hienoa saada Jyrkin kaltainen kokenut ammattijohtaja luotsaamaan kovassa kasvussa olevaa yhtiötämme seuraavaan vaiheeseen, jossa strategiamme mukaisesti aloitamme kansainvälistymisen", GoGolf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Paavo Kettunen sanoo.



GoGolfin ruoriin Jyrki Rehumäki siirtyy Aller Media Finland Oy:n toimitusjohtajan paikalta. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Qentinel Finland Oy:n ja A-lehtiin kuuluvan Dialogi Oy:n toimitusjohtajana. "Tunnen itseni etuoikeutetuksi siirtyessäni GoGolfin hallituksen jäsenen paikalta yhtiön toimitusjohtajaksi. Olen harrastanut aktiivisesti lajia vuodesta 1980 ja voin ylpeänä todeta GoGolfin luoneen toimialalle ainutlaatuisen liiketoimintakonseptin, joka perustuu pelaajien muodostaman yhteisön palvelemiseen. Mediamme tavoittaa viikoittain yli 50 000 lajin aktiiviharrastajaa", Rehumäki sanoo. "Haluan kiittää GoGolf Oy:n toimitusjohtajana ja Suomen-toimintoja luotsannutta Mikael Hästbackaa hyvästä kehitystyöstä ja uusien liiketoiminta-alueiden luomisesta. On upeaa, että voimme jatkaa yhteistyötä ja yhtiön kasvutarinaa hänen kanssaan. Tavoitteenamme on tulevien vuosien aikana laajentua uusille markkinoille", Rehumäki sanoo. "Golf Sky on kasvanut parissa vuodessa Suomen suurimmaksi välinekauppiaaksi. Golfkenttien operoinnin lisäksi tarjoamme alan monipuolisimmat peli-, opetus- ja harjoitusmahdollisuudet. Yrityksille tarjoamme ostovoimaisen yhteisömme lisäksi tapahtumia ja räätälöityjä palveluja", Rehumäki jatkaa.



GoGolf-konsernin liikevaihto vuonna 2020 ylitti 16 miljoonaa euroa ja yhtiössä on töissä yhteensä yli 140 henkilöä. Tämän vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän 22 miljoonaa euroa. GoGolf-konserniin kuuluvat media- ja verkkokauppa GoGolf, Golf Sky -välineketju sekä useita golfkenttiä. GoGolf-konsernin muista liiketoiminnoista vastaavat ovat Golf Sky Oy:n toimitusjohtaja Mikko Asonen, kenttäliiketoimintojen johtaja Juha Ruponen sekä Mikael Hästbacka, joka vastaa media-, golfopetus-, padel- ja tapahtumaliiketoiminnoista.

