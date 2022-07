GoldLink ja Chisu Flow Festivalille, Little Simz peruu esiintymisensä

Flow Festivalin sunnuntain ohjelmistoon liittyy yhdysvaltalainen räppäri GoldLink. Vuoden 2017 jättihitillään Crew suuren yleisön tietoisuuteen noussut GoldLink on sittemmin noussut supertähdeksi, joka on myynyt loppuun Madison Square Gardenin kaltaiset jättiareenat ja huomioitu muun muassa Grammy-ehdokkuudella. Biiseillään satoja miljoonia Spotify-striimejä kerännyt sekä yhteisbiisejä Tyler, the Creatorin, Kaytranadan ja Christina Aguileran kaltaisten nimien kanssa tehneen GoldLinkin tuotannossa R&B, soul ja hiphop lyövät sulavasti kättä. Kolme albumia julkaissut GoldLink saapuu täydentämään Flow-sunnuntain ohjelmistoa. Little Simz on puolestaan joutunut perumaan esiintymisensä festivaalilla Netflix-sarjansa muuttuneiden kuvausaikataulujen vuoksi.

Lisäksi lauluntekijä ja tuottaja Chisu on lisätty Flow Festivalin sunnuntain ohjelmistoon. Valovoimaisena esiintyjänäkin tunnettu Chisu on yksi Suomen arvostetuimmista popartisteista. 12 Emmalla palkitun artistin levyjä on myyty yli 300 000 kappaletta ja kappaleita on kuunneltu suoratoistopalveluissa yli 100 miljoonaa kertaa. Merkittävän jäljen kotimaiseen pop-musiikkiin jättänyt, Suomen menestyneimpiin artisteihin lukeutuva Chisu jäädyttää soolouransa tänä vuonna. Artistin viimeinen Flow-keikka tuleekin olemaan ainutlaatuinen kokemus täynnä yllätyksiä.

The Other Sound x Sun Effects -lavan esiintyjiin liittyy kotimaisen kokeellisen ja elektronisen musiikin legendojen Antti Tolvin ja Pink Twinsin superkokoonpano AT/PT. Arushi Jainin esiintyminen Flow’n samaisella lavalla on peruuntunut viisumiongelmien vuoksi. Backyardin ohjelmistoon on puolestaan lisätty DJ Renaz, joka on tullut suurelle yleisölle tutuksi toimittajana ja radiojuontajana sekä Mellow Yellow -kollektiivin jäsenenä. Hänen settinsä ovat hip hop- ja R&B-painotteisia, joissa afrobeats- ja amapianosoundit toimivat täydellisinä lisämausteina. Backyardille aiemmin ilmoitettu Bianca Lexis on joutunut perumaan Euroopan-kiertueensa terveyssyistä.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022.

Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja artisteja ovat mm. Gorillaz, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Burna Boy, Jamie xx, Michael Kiwanuka, JARV IS…, Princess Nokia, MØ, Sigrid, Bikini Kill, Freddie Gibbs, King Gizzard & The Lizard Wizard ja Fred Again..

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure ja muut kumppanit ovat FREE.fi, Vaasan, Polestar, Samsung Galaxy, Valio Oddlygood®, Lanson, Juhla Mokka, POOL, Helsingin kaupunki, mediakumppanit Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor sekä tuotantokumppanit Stopteltat, Sun Effects ja Creative Technology.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 215 €

2 päivän lippu: 185 €

1 päivän lippu: 115 €

3 päivän Gold Area -lippu: 345 €

1 päivän Gold Area -lippu: 185€

Hinta voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media

Media-akkreditointi: https://gest.fi/customers/aedhjf/3942?lang=fi