Golf ja artesaanioluet

Hirvihaaran Golf ja Panimo Kiisken yhteistyö on poikinut uusia kokemuksia golfareille, jotka arvostavat pienpanimon artesaanioluita. Maltaiset makunautinnot ovat tarjolla tietenkin golf-twistin kera.

Golf ja skumppa ovat olleet perinteinen yhdistelmä, mutta muutakin on tarjolla. Hirvihaaran Golf ja mäntsäläläisen Panimo Kiisken yhteistyö on tuonut uusia kokemuksia golfareille.

- Meillä saa aina Holarin, vaikkei kentällä se onnistuisikaan, lupaa Hirvihaaran Golfin toimitusjohtaja Ismo Piira.

Helposti lähestyttävä ja matalan kynnyksen golfkenttä haluaa brändinsä näkyvän myös clubitalon juomavalikoimissa. Niinpä se valitsi paikallisen Panimo Kiisken artesaanioluet valikoimiinsa, vieläpä omilla etiketeillä ja nimillä. Nyt tarjolla ovat: Holari, Fore ja Mulligan.

Holari ja savulager

Holari eli ”hole in one” on jokaisen golfarin unelma. Kun yhdellä avauslyönnillä saa pallon suoraan reikään, sitä on syytä juhlistaa. Perinteiseen golf-etikettiin kuuluu, että lasi kuohuvaa tarjotaan kaikille clubitalossa sillä hetkellä oleville. Holarit ovat harvinaisia, tyyliin kerran tai kaksi elämässä.

Mäntsälässä Hirvihaaran Golfissa meininki on toinen, siellä saa Holarin pienpanimo-oluen muodossa, vaikka joka kierroksella. Holari on voimakkaasti savunmakuinen vahva 5,5 prosentin täysmallasolut. Suodattamaton kevyesti humaloitu pohjahiivaolut on iloinen yllätys, kuten golfarille holari kentällä.

Itse asiassa Holari on Panimo Kiisken Vastaranta-niminen olut, josta on räätälöity Hirvihaaran Golfille oma nimikko-olut. Kyseinen olut voitti 2018 Helsinki Beer Festivalissa kultaa. Samana vuonna se sijoittui Suomen paras olut -kisassa hopealle vaalea lager -sarjassa.

Mulligan ja ale

Golf-termeillä ilmaistuna mulligan tarkoittaa ensimmäisellä väylällä epäonnistuneen avauslyönnin uusimista. Hirvihaaran Golfissa se tarkoittaa myös kevyesti humaloitua Vienna-mallaspohjaista alea. Se on maltaisen raikas, kuparinruskea suodattamaton täysmallas pintahiivaolut. Vienna-mallas luo oluelle makeuden ja pehmeyden.

- Asiakkaamme ovat ottaneet ilolla vastaan Panimo Kiisken clubioluet. Ne ovat erittäin suosittuja. He ovat olleet yllättyneitä, että meillä on jopa kolme omaa olutta, sanoo palvelupäällikkö Anne-Mari Siira.

Hän on työskennellyt talossa kymmenen vuotta, joten hän tuntee asiakaskunnan makumieltymykset hyvin. Jäseniä Hirvihaarassa on noin 1 400.

Siiran mukaan savulageria ei voi oikein kuvailla, sitä on maistettava.

- Haluamme tarjota asiakkaillemme erilaisia makunautintoja oluiden muodossa, muutakin kuin tavanomaista hanaolutta. Nimikko-oluemme ovat edullisia pienpanimoluiksi, hän lisää.

Fore-huuto!

Fore-varoitushuuto kajahtaa golfkentällä silloin kun oma pallo on vaarassa osua kanssapelaajiin. Hirvihaarassa Fore on mukavampi asia kuin omille teilleen karannut pallo. Se on raikas, virkistävä ja pehmeä suodattamaton vehnäolut.

- Fore on suosituin oluemme, sitä menee satoja pulloja kaudessa. Saimme vasta viime vuonna omat nimikko-oluemme. Niiden suosion näyttää olevan jo tässä vaiheessa suurta, vaikka kausi on vasta alussa, tietää palvelupäällikkö Siira.

Helposti lähestyttävä Fore napsahtaa monen golfarin makuhermoon. Se on clubiravintolan asiakkaiden suosikki.

Fore-huuto ei ole tarpeellinen Fore-oluen kohdalla, ellei tykästy mallasjuomaan erityisesti. Tosin jos innostuu jäämään Foren tai muiden Hirvihaaran omien merkkioluiden pariin clubiravintolaan pidemmäksi aikaa, on suuri vaara joutua juttusille ventovieraiden ihmisten kanssa. Kun pöydästä kajahtaa ilmoille Fore-huuto, saa oitis mallasherkkua pöytään iloisen hymyn kanssa tarjoiltuna.

- Meillä täällä on erityisen välitön tunnelma, juttu luistaa naapuripöytäänkin, vaikkei tuttuja entuudestaan oltaisikaan. Golfarit ovat kentällä oman mieluisan ajanvietteen parissa, joten se näkyy välittömänä ja iloisena käyttäytymisenä. Tulee mieleen suomituristit ulkomailla, kertoilee toimitusjohtaja Piira.

Hän on silminnähden ylpeä mutkattomasta laatupalvelusta, josta on tehty brändi.

- Olemme oluen ja pullatuoksuinen matalan kynnyksen kotoinen golfkenttä. Kaikkien on helppo tulla tänne. Meiltä saa ystävällistä hyvää palvelua. Olemme keskihintainen. Arkena 18 reiän pelikierros maksaa 50 euroa ja viikonloppuna 60 euroa. Sen lisäksi on 15 euron aamu- ja iltaysejä, kertoo Piira.

Erotu omalla oluella

Niin sanotut white label -tuotteet ovat yleistyneet panimokulttuurissa. Yritykset haluavat vahvistaa omaa brändiään nimikko-oluillaan.

- Meillä on kaksi tapaa hankkia nimikko-olut. Joko testingin avulla valitaan 11 artesaanioluen joukosta yksi tai useampi. Tai sitten tehdään aivan uniikki olut.

- Kun asiakkaan kanssa yhdessä ryhdytään panemaan maltaista makunautintoa, se on mielenkiintoinen prosessi, lupaa hallituksen puheenjohtaja, perustaja, Pasi Kiiskinen Panimo Kiiskestä.

Hänen yhtiökumppaninsa panimomestari Janne Ahola jatkaa, että ensin suunnitellaan resepti, joka hiotaan, maistellaan ja hyväksi koetaan. Pilottieriä tehdään tarvittaessa useampia, kunnes tuote on kunnossa ja asiakas on tyytyväinen. Yksi pilottierä on noin 40 litraa. Lopullinen määrä on 200 tai 2 000 litraa.

Panimomestari Ahola vinkkaa, että koe-erien valmistamiseen voi valjastaa muutaman henkilön yrityksestä. Uniikkioluen valmistamisen vaiheista saa mielenkiintoista materiaalia someen ja mediaan laajemminkin.

Pienempiä nimikko-oluteriä (200 kpl 0,5 l) saa, kun valitsee olemassa olevasta olutvalikoimasta.

Liästietoja:

Hirvihaaran Golf Oy

Vanha Soukiontie 945

04680 Hirvihaara

Toimitusjohtaja Ismo Piira

0400 556 578

ismo.piira@hirvihaarangolf.fi

Panimo Kiiski Oy

Vanha Pornaistentie 5

04600 Mäntsälä

info@panimokiiski.fi

Perustaja Pasi Kiiskinen, 050 509 8030

Panimomestari Janne Ahola, 050 509 8031