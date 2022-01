Golf Sky osti Smart Golfin liiketoiminnan – ”Smart Golf pääsi taivaaseen”

GoGolf ja GolfStar kehittävät golfalaa Itämeren molemmin puolin 24.11.2021 14:00:00 EET | Tiedote

GoGolf Group Lehdistötiedote julkaistavissa 24.11.2021 klo 14.00 Suomen suurin golftoimija GoGolf on solminut merkittävän yhteistyösopimuksen Pohjoismaiden suurimman golfkenttäkonsernin GolfStarin kanssa. GoGolf ja GolfStar kehittävät yhdessä pohjoismaisten golfpelaajien mahdollisuuksia pelata golfia ympäri vuoden. GoGolfin ja GolfStarin yhteistyö avaa uusia pelimahdollisuuksia heidän asiakkailleen. Jatkossa GoGolfin pelioikeusjäsenet voivat pelata esimerkiksi viikonloppuloman aikana veloituksetta pelioikeutensa ehdoilla yhteensä 19 kentällä Tukholman ympäristössä ja vastaavasti GolfStarin pelaajat voivat pelata 9 kentällä Suomessa. – Viemme golfin uuteen aikakauteen ja jatkamme golfalan mullistamista sekä vanhojen näkökantojen muuttamista. Golfarit saavat uusia valintamahdollisuuksia ja pääsevät lisäksi pelaamaan ympäri vuoden. Missionamme on tehdä golfin harrastamisesta helpompaa, rennompaa ja joustavampaa, toteaa GoGolfin toimitusjohtaja Jyrki Rehumäki. Ruotsi on yksi maailman johta