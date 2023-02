Golfmessut starttaa golfkauden – tapahtumasta vinkkejä aloittelijoille ja konkareille

Golfmessut tarjoaa inspiraatiota ja ajankohtaista tietoa muun muassa uudistetuista säännöistä, kilpagolfin huippukohdista ja golfin terveysvaikutuksista. Lajitietouden ja tuotetarjousten ohessa messuilla voi kokeilla erilaisia uutuusvälineitä ja palveluja, minkä lisäksi golfin aloittamisesta kiinnostuneille on tarjolla oma Aloita Golf -alue. Golf on harrastuksena monipuolinen ja sopii hyvin erilaisille liikkujille.



– On monta tapaa pelata golfia, ja jokaiselle löytyy omansa. Golfmessuilla haluamme kannustaa kaikkia kokeilemaan lajia ennakkoluulottomasti. Golfin pelaaminen on hyvää rasvanpolttoa eikä siihen liity samanlaisia loukkaantumisriskejä kuin joihinkin muihin lajeihin. Tutkimuksissa on todettu, että golfarit elävät keskimäärin viisi vuotta pidempään kuin vastaavassa elämäntilanteessa olevat ei-golfarit, sanoo Golfliiton myynti- ja markkinointipäällikkö Kimmo Rantamäki.



Golf on suosittu laji ja Golfliitto Suomen suurin urheilujärjestö 155 000 rekisteröityneellä pelaajalla. Harrastajamäärät ovat olleet viime vuosina kasvussa. Terveysvaikutusten lisäksi golf tuo myös muunlaisia hyötyjä yhteiskuntaan.

– Viimeisen kolmen vuoden aikana golfharrastuksen on aloittanut yli 40 000 uutta pelaajaa. Golf on yhteiskunnallisestikin merkittävä laji, sillä se tuottaa hyötyjä yhteiskunnan eri osa-alueille noin 603 miljoonaa euroa vuosittain, Rantamäki kertoo.



Golfliiton ja Suomen Liikuntatieteellisen Seuran tutkijoiden vuoden 2022 lopussa teettämän SROI-analyysin (Social Return of Investment) mukaan 603 miljoonan kokonaishyödystä puhtaasti terveyshyötyjen mukanaan tuomia säästöjä on vähintään 80 miljoonaa euron verran. Tuloksista selviää myös, että golfia harrastetaan pitkään ja golfin terveyshyödyt ovat merkittäviä jo yhden kierroksen viikossa pelaaville.



– Kannattaa rohkeasti tutustua lajiin ja tulla kokeilemaan sitä. Toisin kuin joskus saatetaan ajatella, golf ei ole kallis harrastus. Pelin pariin pääsee kätevästi ja omanlaista peliseuraa löytyy varmasti, vaikkei tuttavapiiristä vielä löytyisikään golfareita, Rantamäki kannustaa.



Golfliitto on yksi Golfmessujen yhteistyökumppaneista ja lähettää kutsun tapahtumaan kaikille kahden viime vuoden aikana Green Cardin suorittaneille.

Golfmessujen ohjelma kokonaisuudessaan julkistetaan 20.2. Golfmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 31.3.–2.4.2023 samaan aikaan Kevätmessujen, OutdoorExpon ja Lähiruoka & luomu -messujen kanssa. Kevätmessut, OutdoorExpo ja Lähiruoka & luomu avautuvat jo to 30.3.



www.golfmessut.fi #golfmessut2023





Lisätietoja:

Suomen Golfliitto, Kimmo Rantamäki, Head of Sales and Marketing, p. 050 541 7577, kimmo.rantamaki@golf.fi



Helsingin Messukeskus, Antti Karjunen, viestinnän asiantuntija, p. 050 574 3444, antti.karjunen@messukeskus.com



Kuvia Messukeskuksen aiemmista tapahtumista vapaasti median käyttöön: https://mediabank.messukeskus.com.