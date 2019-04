Golfvalmentaja Kim Kujala voitti JYP:n tatuoinnin - kisassa yli 25 000 osallistujaa

Intohimoinen JYP:n kannattaja ja golfia ammatikseen pelaava Kim Kujala otti lauantaina liigaseuran tatuoinnin iholleen.

- Olivatpa ajat niin sanotusti hyvät tai huonot, niin oman joukkueen tukena ollaan aina! Sitä mielestäni on kannattaminen. JYP on itselleni tuo joukkue ollut lapsesta asti. Siitä huolimatta, että Pohjois-Suomesta lähtöisin olenkin. Muutamalla kaverilla jo joukkueeseen liittyvä tatuointi on, mutta itseltäni leima vielä puuttui, Kim Kujala kertoo.



Veikkauksen järjestämässä etuasiakasarvonnassa 15 onnekasta voittajaa sai kannattamansa liigaseuran tatuoinnin iholleen. Kilpailun voittajien tatuoinnit tehtiin lauantaina saman päivän aikana Helsingin Punavuoressa. Kuudelta artistilta kului urakkaan aikaa yhteensä lähes kahdeksan tuntia. Arvontaan osallistui yli 25 000 Veikkauksen etuasiakasta.



- Kilpailun suosio yllätti meidätkin. Oman suosikkiseuran tatuoinnin ottaminen kuvastaa sitä intohimoa ja sitoutuneisuutta, jolla suomalaiset suhtautuvat jääkiekkoon ja omaan liigaseuraansa, Veikkauksen yhteyspäällikkö Tuomo Torkkola sanoo.



Kim Kujala

JYP





1. Mistä lähtien olet ollut JYP-fani? Noin 6-7- vuotiaasta, eli siitä lähtien kun muutimme Jyväskylään.

2. Mistä kaikki alkoi ja milloin? JYP oli näkyvästi esillä kaupungissa. Nuorena pelattiin naapurin poikien kanssa katulätkää melkein päivittäin. Siitä se lähti.

3. Millaisia ovat ensimmäiset muistikuvasi liigapeleistä? Niitä on paljon, samoilla kausikorttipaikoilla ollaan oltu alusta asti. Lätkäliiga-salmiakkeja pussillinen kouraan ja peliä seuraamaan.

4. Kuka oli ensimmäinen suosikkipelaajasi? Petr Ton, taitava tsekki. Kultakypärän alta liehuva takatukka on jäänyt miehestä mieleen. Myös veljeni suosikkipelaaja aikoinaan. Velipoika jopa vaihtoi kätisyyden leftiltä rightille, koska fanitti Petr Tonia.

5. Entä suosikkipelaajasi nykyjoukkueesta? Eric Perrin ehdottomasti. Mukavia eläkepäiviä Eric!

6. Kuinka usein käyt suosikkijoukkueesi matseissa? Kenen kanssa käyt mieluiten otteluissa? Mahdollisimman usein olen hallilla. Perheen kanssa tai tiiviissä kaveriporukassa otteluita katsotaan.

7. Miten summaisit oman seurasi tämän kauden taipaleen? Faneilla ja seuralla oli paljon odotuksia, mutta niihin ei ylletty. Kausi oli erittäin haastava. Kokeneita pelaajia oli joukkue täynnä, mutta nuoria nopeita taitavia pelaajia aivan liian vähän. Mielenkiinnolla odotan tulevaa millaisen ryhmän saamme kasaan ensikaudeksi.

8. Kuka on pelaaja, jonka toivoisit saavasi vahvistukseksi omaan joukkueeseesi? Pidän pelityyliltään nopeista ja taitavista hyökkääjistä, joilla kuitenkin on voimaa kamppailla tilanteissa. Muutama esim. Jerry Turkulaisen kaltainen sähikäinen voisi tehdä hyökkäykselle hyvää. Ulkomaisista pelaajista Matt Duchene on puolestani tervetullut ihan milloin vain.

9. Oletko koskaan nähnyt unta suosikkijoukkueestasi? En, mutta joskus, kun itse vielä pelasin oli pelipäivän jälkeen Bauerit monesti jalassa ja CCM kädessä vielä unissakin.

10. Jos sinulla on fanipaita, mitä sen selässä lukee? Eric Perrin #11. Voitin sen kisassa, jossa heitettiin erätauolla frisbeetä keskiympyrään. Paita arvottiin kauden lopussa kaikkien kauden aikana frisbee-kisan voittaneiden kesken ja minulla oli riittävästi kiinnityksiä. Noin puolet arvonnan lapuista oli minun nimelläni. Sen lisäksi en olekaan voittanut juuri mitään muuta kuin tämän tatuoinnin.

11. Lyötkö koskaan vetoa suosikkijoukkueestasi? Yleensä on laput pöydällä, vaikka verkossakin voisi pelata. Lappuja on ”mukavampi” repiä, jos sattuu ettei betsit osu.

12. Käytkö vierasmatseissa? Missä mieluiten? Muutaman kerran kaudessa. Tampereella on aina ollut hyvä meininki.

13. Kahta en vaihda, sanotaan. Mitkä ne kaksi ovat sinulla? Jos urheilujoukkueista puhutaan niin JYP ja amerikkalaisen jalkapallon New England Patriots.

14. Miten selviät kesästä, kun ei ole matseja? Golfaamalla, mikä on myös työtäni. Vasemmassa kädessä on tatuoituna espanjalaisen golf-legendan Severiano Ballesterosin kuva.

15. Oliko uudelle tatuoinnille helppo päättää paikka? Oli. Käsivarret alkavat olla jo täynnä joten siirryttiin jalkoihin. Tämä oli ensimmäinen tatuointini, joka on muualla kuin käsivarsissa.

16. Kenen pelaajan kuvan tai numeron voisit ottaa tatuointina? #11 Eric Perrin. Alustava suunnitelma tähän on jo tehty.

17. Millaista tatuointia et voisi ikinä ottaa? Enkelin siivet selkään ei välttämättä istuisi kauhean hyvin tähän runkoon. Myös naaman tatuoimisen taidan jättää väliin.