Göran Persson: Metsäpohjainen biotalous on panostus ilmastonmuutosta vastaan

Hannu Takkula: Biotalous on parasta kiertotaloutta 14.11.2017 09:38 | Tiedote

Kiertotalous on ollut yksi Euroopan unionin lippulaivahankkeista viime vuosina. EU on viemässä läpi suuren joukon lainsäädäntöhankkeita, jotka uudistavat erityisesti jätteiden kierrätystä. Jätteet ovat tärkeä, mutta vain pieni osa kiertotaloutta. Nyt on aika avata silmät uusiutuville luonnonvaroille, jotka ovat luontaisesti kiertotaloutta.