Gösta Serlachiuksen taidesäätiön nykytaidekokoelma esitellään ensimmäisen kerran kirjamuodossa

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö alkoi kerätä nykytaidetta 2010-luvun alussa, ja se on kartuttanut nykytaidekokoelmaansa suunnitelmallisesti mutta valikoidusti kotimaasta ja maailmalta. Serlachius-museoiden nykytaidekokoelmaan kuuluu tällä hetkellä yli viisisataa teosta. Kokoelmaa kartutetaan tasaisesti ja samojen periaatteiden pohjalta kuin vuorineuvos Gösta Serlachiuksen aikanaan. Hän oli kiinnostunut Suomen kultakauden taiteesta ja vanhasta eurooppalaisesta taiteesta mutta myös oman aikansa taiteesta. Serlachius loi pitkäaikaisia suhteita luottotaiteilijoihinsa, kutsui heitä Mänttään ja tilasi heiltä paljon teoksia. Tämä toimintamalli on jatkunut myös Gösta Serlachiuksen taidesäätiön nykytaiteen keräilyssä.

Kokoelmasta ja sitä esittelevästä kirjasta erottuvat muutamat taiteilijat, joilta säätiö on hankkinut merkittävän määrä teoksia ja joiden kanssa on tehty yksi tai useampia näyttelyitä. Heitä ovat esimerkiksi Eija-Liisa Ahtila, Elina Brotherus, Ville Lenkkeri, Marita Liulia, Esther Shalev-Gerz ja Riiko Sakkinen. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö seuraa myös muutamien muidenkin taiteilijoiden uraa, ja teoskokonaisuuksia kartutetaan pidemmällä tähtäimellä. Heitä ovat Trish Morrissey, Noora Schroderus, Anna Retulainen, Reima Nevalainen, Stiina Saaristo ja Santeri Tuori.

Kirja on runsaasti kuvitettu, ja siitä on ilmestynyt samanaikaisesti myös englanninkielinen versio.

Kuusi katsetta kokoelmaan – Teoksia Gösta Serlachiuksen taidesäätiön nykytaidekokoelmasta

ISBN 978-952-7441-20-6

kieli suomi, 320 sivua

Parvs ja Serlachius-museot, 2022

(Ilmestymispäivä 27.10.2022)

Six Glimpses into a Collection – Contemporary Highlights from the Gösta Serlachius Fine Arts Foundation Collection

ISBN 978-952-7441-21-3

kieli englanti, 320 sivua

Parvs ja Serlachius-museot, 2022

(Ilmestymispäivä 27.10.2022)



Kirjoittajat: Leevi Haapala, Saara Hacklin, Veikko Halmetoja, Eeva Ilveskoski, Hanna Johansson,Maaretta Jaukkuri, Pilvi Kalhama, Laura Kuurne, Henna-Rosa Laine, Petra Lehtoruusu, Tomi Moisio, Harri Mäcklin, Tiina Nyrhinen, Lorella Scacco, Helena Sederholm, Pauli Sivonen (toim.), Tarja Talvitie, Jari Tamminen, Timo Valjakka

Gösta Serlachiuksen taidesäätiön nykytaidekokoelmaa esittelevä Aamukahvit kaupungin katolla -näyttely on avoinna Serlachius-museo Göstassa (Mäntässä) 5.11.2022–16.4.2023. Näyttelyn on kuratoinut museon kokoelma- ja näyttelypäällikkö Laura Kuurne.





