GP Batteries tuo markkinoille maailman nopeimman akkulaturin*

Ladattavien akkujen edelläkävijänä ja yhtenä maailman suurimpana paristotoimittajana tunnettu GP Batteries tuo markkinoille maailman nopeimman Recyko Charge 10 NiMH-akkulaturin. Laturi voi samanaikaisesti ladata jopa neljä Charge 10 AA -akkua 10 minuutissa** eli jopa kolme kertaa nopeammin kuin muut markkinoiden parhaiten toimivat laturit***.

"Tämä on laturi, jota markkinat ovat odottaneet. Pitkä latausaika on ollut yksi suurimmista esteistä kuluttajille siirtyä kertakäyttöparistoista ladattaviin akkuihin. Onneksemme paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun ladattavat akut otettiin käyttöön vuosia sitten. Olemme innoissamme saadessamme tuoda markkinoille tämän uuden sukupolven akkulaturin", kertoo GP Batteries International Limitedin johtaja Michael Lam.