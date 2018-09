Graafiselle alalle on syntynyt uusi toimija. Coloro-nimen alla toimiva kokonaisuus tähtää kansainväliseen kasvuun

Lehdistötiedote 13.9.2018. Graafiselle alalle syntyi merkittävä uusi toimija, kun Coloro Oy aloitti toimintansa. Tavoitteena on kasvaa rajusti sekä Suomessa että lähialuemarkkinoilla.

Coloron toimitusjohtajana aloittavan Jyrki Narisen mukaan koko ala pitää keksiä uudestaan. ”Graafisen alan vienti on kääntynyt tuonniksi. Suomesta löytyy hyvin harvoja menestyjiä. Samaan aikaan Saksassa ja Hollannissa operoi miljardien liikevaihtoja pyörittäviä globaaleja toimijoita” toteaa Narinen. ”Graafinen ala on maailman neljänneksi suurin toimiala ja se on vahvassa kasvussa. Ei ole mitään syytä miksei Suomesta voisi nousta kansainväliseen menestykseen. Me haluamme rakentaa voittavan konseptin kisaamaan parhaiden ulkomaisten kilpailijoiden kanssa” päättää Narinen.



Coloro panostaa erityisesti fyysisiin kohtaamispisteisiin ja niiden vaikuttavuuden maksimointiin. ”Me haluamme värjätä koko maailman materiaalista ja ympäristöstä riippumatta. Alaa seuratessa on usein tuntunut siltä, että halutaan tehdä kaikkea muuta kuin omaa ydintyötä. Me keskitymme vaikuttavuuden hyötyjen toimittamiseen asiakkaillemme värjäämisen keinoin”, toteaa Coloron myynnistä ja asiakaskokemuksesta vastaava Ilkka Mattila.



Coloro aikoo iskeä erityisesti kovassa kasvussa olevaan myymälämarkkinointiin sekä tuottaa valmiit rajapinnat asiakkaiden automaatioprosesseihin kytkeytymistä varten. Logistiikka on myös toiminnan ytimessä ”Markkinointilogistiikka on liiketoiminnan alue, joka on vielä varsin jäsentymätön. Yhdessä toimivan myynninedistämisen kanssa uskomme, että siellä on paljon voitettavaa” sanoo Jyrki Narinen.



Ensimmäiset rekrytoinnit on jo tehty ja tavoitteena on työllistää vuoden lopulla yli 30 ammattilaista.





DMP:n toimitusjohtajana ja Granon varatoimitusjohtajana aiemmin toimineen Narisen ja mm. SOK:n markkinoinnissa ja Smartumin myynti- ja markkinointijohtajana toimineen Mattilan lisäksi Coloron perustajaosakkaita ovat Ii-Min Tcheng ja Roope Ropponen. Tcheng tunnetaan parhaiten taustastaan DMP:n ja Granon asiakkuusjohtajana. Alppilajien kaupallistajana kannuksensa hankkinut Ropponen on myöhemmin toiminut myynnin ja markkinoinnin eri tehtävissä mm. mainostoimisto G2 Helsingissä sekä markkinointijohtajana Infront Finlandissa.