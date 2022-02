Gramexilta 21,1 miljoonaa musiikille – uusi ennätys ulkomailta kerätyissä korvauksissa

Sari Aalto-Setälä Gramexin viestintäjohtajaksi 13.12.2021 10:05:54 EET | Tiedote

Sari Aalto-Setälä aloittaa 10.1.2022 äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö Gramexin viestintäjohtajana. Aalto-Setälä (ent. Siikasalmi) siirtyy Gramexiin viestintätoimisto Kreabin näkemysjohtajan tehtävästä. ”Sari Aalto-Setälä vahvistaa Gramexin viestintäyksikköä rautaisella kokemuksellaan strategisesta konsultoinnista ja viestinnästä”, Gramexin toimitusjohtaja Ilmo Laevuo sanoo. Aalto-Setälällä on parinkymmenen vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on toiminut muun muassa SEK:n viestintätoimiston toimitusjohtajana, viestintäjohtajana SOSTE ry:ssä sekä myös osaomistamassaan start-upissa, kulttuurianalytiikkayhtiö iloomissa, missä hän jatkaa edelleen Gramex-tehtävien ohella. ”Liityn Gramexin viestintätiimin innolla,” sanoo Aalto-Setälä. ”Äänitemusiikin rooli on yhteiskunnassa merkittävä: se luo kuuntelijoilleen hyvinvointia, on keskeinen osa taloutta ja yksin Suomessa kymmenien tuhansien tekijöiden ja yrittäjien elinkeino. On valtavan inspiroivaa päästä mukaan mahdollistamaa