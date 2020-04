Gramexin kotimaan tilityksen aikaistaminen onnistui

Gramex jakoi ennätykselliset 22 miljoonaa euroa korvauksia 27.2.2019 13:02:05 EET | Uutinen

Gramex jakoi viime vuonna korvauksia ennätykselliset 22 miljoonaa euroa. Tästä 10,3 miljoonaa meni taiteilijoille ja 11,7 miljoonaa tuottajille. Summa oli ennätyksellisen suuri osin siksi, että Gramex pääsi nyt ensimmäisen kerran jakamaan saman vuoden aikana kerättyjä korvauksia. Mittava tilitysjärjestelmän uudistus mahdollisti sen, että joulukuun tilityksessä voitiin jakaa noin 6,2 miljoonan verran alkuvuonna 2018 kerättyjä korvauksia. 13,9 miljoonaa euroa oli kerätty vuonna 2017 ja loput vuosina 2013-2016. Suurimmat kertymät tulivat seuraavista lähteistä: 10,2 miljoonaa euroa oli kertynyt mediakäytöstä, 8,5 miljoonaa euroa taustamusiikista, 1,3 miljoonaa hyvitysmaksuja ja 0,9 miljoonaa ulkomailta. Gramex on esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien tekijänoikeusjärjestö, joka myöntää käyttölupia ja kerää korvauksia äänitteiden ja musiikkivideoiden käytöstä. Gramexilla on yhteensä 54 000 asiakassopimusta muusikoiden ja tuottajien kanssa ja sillä on noin 31 000 musiikkia käyttävää