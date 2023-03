Grammy-palkittu meksikolaistähti Lila Downs ensimmäistä kertaa Suomeen

Maailman merkittävimpiin latinalaismuusikoihin lukeutuva laulaja-lauluntekijä Lila Downs vierailee Savoy-teatterissa sunnuntaina 10. syyskuuta. Suomen-vierailu on artistin ensimmäinen.

Meksikolaisen misteekkiäidin ja skotlantilais-amerikkalaisen isän lapsi Lila Downs kasvoi kahden kulttuurin vaikutuspiirissä, Yhdysvaltain Minnesotassa ja Meksikon Oaxacassa. Monikulttuurinen tausta kuuluu hänen musiikissaan, joka sisältää kaikuja meksikolaisista rancheroista, boleroista, jazz-standardeista, hip-hopista ja pohjoisamerikkalaisesta folkista.

Downs käyttää lauluissaan espanjan ja englannin lisäksi useita Amerikan alkuperäiskansojen kieliä, kuten sapoteekin-, misteekin- ja taraskinkieliä. Downsin laulut kertovat usein Meksikon historiasta ja nykypäivästä aiheinaan muun muassa kapitalismikritiikki, ympäristöongelmat, huumesodat ja alkuperäiskansojen vaikea tilanne.

Lila Downs tunnetaan laulujensa lisäksi myös lavakarismastaan ja monivivahteisesta lauluäänestään. ”Downsin ääni taipuu hämmästyttävän vaivattomasti hauraanherkästä aina väkevään dramatiikkaan”, kuvailee toimittaja Mika Kauhanen (MK 14.10.2015).

Downs on latinalaismusiikin supertähti: Spotifyssa Downsia kuunnellaan lähes kaksi miljoonaa kertaa joka kuukausi, ja Youtubessa hänen videoitaan on katsottu yli 100 miljoonaa kertaa. Downs on palkittu Grammyllä kategoriassa Best Latin Pop Album levystään Raíz (2014).Hän on myös voittanut kuusi Latin Grammy -palkintoa. Downsia on kuultu myös Oscar-gaalassa 2002 Frida-elokuvan tiimoilta sekä Valkoisessa talossa Barack Obaman kutsumana.

Savoy-teatterissa Downs esiintyy seitsenhenkisen yhtyeensä kanssa.

Savoy WORLD: Lila Downs (Meksiko)

su 10.9.2023 klo 18.00

Liput 15/47/69/79 € + toimitusmaksut

Lipunmyynti alkaa ma 20.3. klo 12 lippu.fi

Lila Downsin kotisivu