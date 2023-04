Scanfil Oyj Lehdistötiedote 20.4.2023 klo 9:00



grandcentrix valitsi Scanfilin tuotantokumppanikseen Modbus Cloud Connect IoT -ratkaisulleen

Scanfil ja grandcentrix ovat sopineet Modbus Cloud Connect IoT -ratkaisun tuotannosta ja edelleenkehityksestä. grandcentrix on saksalainen IoT-yritys, jonka Vodafone osti vuonna 2020. Yrityksen visio on yhdistää asiakkaidensa tuotteet ja tehdä esineiden internetistä (Internet of Things, lyh. IoT) edullinen ja kaikille saatavilla oleva.

”IoT on ollut muotisana jo vuosia ja sen läpimurto ei ole ollut yhtä nopea kuin odotettiin,” sanoo Global Sales Manager Andreas Bohner Scanfililta.“Yksi iso ongelma on ollut laitteiden ja asennuksen hinta. grandcentrixilla on käytä & kytke(plug & play, lyh. PnP) -ratkaisu tätä varten. Olemme Scanfililla ylpeitä ja innoissamme mahdollisuudesta olla mukana IoT:n kauppallistamisessa”.

Modbus Cloud Connect on kokonaisratkaisu, joka sisältää laitteiston, liitettävyyden, itsepalveluportaalin ja tuen ja se on suunniteltu yhdistämään kaikki Modbus-protokollalaitteet pilvessä. Yksi ensimmäisistä IoT-ratkaisun suurista asiakkaista oli teollisuusilmakompressoriyritys ALMiG.

”Me grandcentrixilla ymmärsimme, että suurin este yrityksille hyödyntää IoT:ta on toteutuksen monimutkaisuus. Ratkaisumme oli luoda kokonainen standardoitu tuote, jonka asennus ja käyttö on helppoa”, selventää Philipp Buhl, grandcentrixin Head of Marketing & Channel Management. ”Modbus Cloud Connect on mahdollistanut ALMiG:n uuden digitaalisen palvelunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden parantamisen. Tämä kaikki skaalautuvalla ja kustannustehokkaalla ratkaisulla”.

ALMiG käyttää grandcentrixin Modbus Cloud Connectia yhdistämään uudet ja vanhat koneet pilveen. Tavoitteena oli yhdistää koneet pilvianalyysialustoihin yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla käyttämällä edullista, kaikkia laitteita tukevaa liitäntäratkaisua.

”Meidän oli haastavaa saada yhtä ratkaisua eri kumppaneiden ja eri palveluiden takia. Modbus Cloud Connect oli täydellinen vastaus menneisyyden haasteisiin, koska kaikki olennaiset rakennuspalikat oli jo harmonisoitu ja integroitu yhdeksi tuotteeksi,” selittää Ralph Jeschabek, ALMiGin Head of Marketing.

Globaalin teollisen IoT:n on arvioitu kasvavan yli 20 % CAGR vuoteen 2030 mennessä. IoT-ratkaisuissa on myös ESG-näkökulma. Ne mahdollistavat energiansäästön, paremman käytettävyyden ja pidemmän käyttöiän. IoT:stä on tulossa standardi teollisuusyritysten tuotantotoiminnalle.

Scanfil valmistaa grancentrixin Modbus Cloud Connectia ja omaisuudenseurantalaitteita Malmön ja Suzhoun tehtailla.

Lisätietoa: https://grandcentrix.net/en/products/modbus/



Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle. Lue lisää: www.scanfil.com



grandcentrix lyhyesti

grandcentrix on yksi johtavista Esineiden internetin (IoT) ja älykkäiden tuotteiden järjestelmäintegraattoreista. grandcentrix tarjoaa yli 200 asiantuntijan kanssa täydellisen valikoiman palveluita elektroniikasta ja sulautettujen ohjelmistojen kehittämisestä, sertifioinneista, IoT-tuotteiden valmistuksesta, sovellusten ja taustajärjestelmien kehityksestä, liitettävyydestä, turvallisuudesta, analytiikan ja IoT-alustojen käyttöön yhdestä lähteestä. Vuodesta 2020 lähtien grandcentrix on ollut Vodafone Saksan 100 % omistama tytäryhtiö. grandcentrix vastaa yksittäisten Vodafone-asiakkaiden IoT-projektien toteuttamisesta Vodafone-konsernissa, ja toisaalta, grandcentrix on yksi neljästä erikoistuneesta tuotetalosta, jotka kehittävät ja tarjoavat IoT-tuotteita ja kokonaisratkaisuja globaalille Vodafonelle.



ALMiG lyhyesti

ALMiG tulee sanoista Automatic Air Pumps (Automatische Luftpumpen) – Made in Germany ja yritys on yksi johtavista paineilmatekniikan järjestelmätoimittajista. Meillä on vuosikymmenten kokemus paineilmateollisuuden huipputuotteista. Yritykset kaikkialla maailmassa luottavat asiakaslähtöisiin ratkaisuihimme, laatuumme, innovaatioihimme ja joustavuutemme.