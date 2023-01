Graniittilinnan tyylikäs tryffelimenu on yksi Ravintolakolmion talven kärkituotteista.

”Mannermainen keittiö valtaa nyt jalansijaa ravintola-alalla, ranskalaiset brasserie-tyyliset ravintolat ehkä suosituimpina. Mekin olemme siirtyneet ravintola Graniittilinnassa ajattomiin ranskalaisiin klassikkoannoksiin Vichyssoise-keitosta ankanrintaan – mutkattomaan bistrotyyliin”, kertoo Ravintolakolmion keittiötoimenjohtaja, partner Sami Hiltunen.

Upeassa rakennuksessa Hakaniemessä sijaitsevan Graniittilinnan talven kärkituote on musta talvitryffeli, jonka paras sesonkiaika on meneillään juuri nyt. ”Tryffeli on hienostunut luksusraaka-aine, jolla on ainutlaatuinen, umamin täyttämä aromi. Sen saatavuus on rajallinen, joka sekin tekee siitä ainutlaatuisen. Musta tryffeli tulee Ranskasta, Périgordin maakunnasta, jossa tryffelikoirat nuuhkivat ne esiin tammipuiden juurelta”, Hiltunen avaa.

Aromikas musta tryffeli maustaa Graniittilinnan tryffelimenulla niin alkuruoan kampasimpukkacarpacciota kuin helmikananrinnan kanssa tarjoiltavaa punaviinikastiketta. Menu jatkuu ranskalaisittain Mont d’Or -juustolla ja tryffelihunajalla sekä Mousse au chocolat’lla suklaan ja kirsikan kanssa.

Arjen luksusta ja juhlan tuntua Kasarmikadun Gilletissä

Kaksi vuotta sitten avautuneen Kasarmikadun ravintola Gillet Bar & Bistron kausimenulla nostetaan esiin Premium-raaka-aineita. Alkutalven herkku on norjalainen vaellusturska, kala, joka vaeltaa jopa tuhannen kilometrin pituisia matkoja. Skrei-turskan laadukas liha on valkoista ja vähärasvaista. Sen makuparina tarjoillaan mustaa talvitryffeliä. Keväällä on meriravunpyrstöjen ja Hong Kongista lähtöisin olevan XO-kastikkeen kera.

“Gillet Bistro & Bar on iloksemme löytänyt hyvin jalansijaa helsinkiläisten keskuudessa, vaikka se avautui poikkeusaikojen keskellä vuonna 2021. Erityisen suosittu se on sekä bisnes- että henkilökohtaisten juhlien pitopaikkana. Ravintolassa on useita eri tiloja ja tunnelmia, joista asiakas voi valita omaan tarkoitukseensa sopivimman”, kertoo kentän johtaja, partner Joonas Keskinen.

Hummeria kelluvassa ravintolassa ja blinejä funkisklassikossa

Säästöpankinrannan kelluvan ravintolan eli Meripaviljongin a la carte -listan keskiössä ovat laadukkaat kala- ja äyriäisannokset, mukaan lukien omasta altaasta asiakkaalle valittu hummeri. Bisnesvieraat ovat ottaneet Meripaviljongin maisemat ja kolmen ruokalajin lounaat omakseen. Tammi-helmikuun sunnuntai-iltapäivinä nautitaan myös blinibrunssista.

Funkkisravintola Lasipalatsissa paistetaan suosittuja blinejä aina 6.4. saakka. Bliniannos kolmella lisukkeella tarjoillaan hintaan 34 euroa ja ‘Syö blinejä niin paljon kuin jaksat’ 40 eurolla. Tarjolla on myös vegaaninen vaihtoehto.

Ravintolakolmio-konserni on yli 40-vuotias perheyritys, jota luotsaa järjestyksessään jo toinen sukupolvi. Konserniin kuuluu 12 yksilöllistä ravintolaa pääkaupunkiseudulla. Ravintoloita yhdistää pitkäikäisyys ja kestävät liikeideat. Ravintolakolmio työllistää kaikkiaan noin 150 henkeä.

